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Emilia Mernes podría ser declarada ciudadana destacada de Nogoyá

El Concejo Deliberante de Nogoyá analiza declarar ciudadana destacada a Emilia Mernes por su éxito internacional y el vínculo con su ciudad natal.

15 de mayo 2026 · 17:10hs
Emilia Mernes podría ser declarada ciudadana destacada de Nogoyá.

Emilia Mernes podría ser declarada ciudadana destacada de Nogoyá.

El Concejo Deliberante de Nogoyá analiza un proyecto para declarar a Emilia Mernes como "ciudadana destacada", en reconocimiento a su trayectoria artística y al vínculo que mantiene con la ciudad entrerriana donde nació y creció.

La iniciativa surge en un contexto de consolidación internacional de la cantante, quien se ha posicionado como una de las figuras más importantes del pop latino y la música urbana argentina.

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Nogoyá impulsa un reconocimiento para Emilia Mernes por su trayectoria internacional

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Desde el ámbito legislativo local destacaron su crecimiento profesional, su impacto cultural y el orgullo que representa para la comunidad de Nogoyá. El proyecto también pone en valor el sentido de pertenencia que la artista ha manifestado en distintas oportunidades hacia su ciudad natal, así como el lazo cercano que mantiene con sus raíces.

Emilia Mernes nació en Nogoyá en 1996 y comenzó su camino artístico en bandas locales antes de alcanzar mayor visibilidad como integrante de Rombai, grupo con el que logró gran popularidad en la escena musical regional. Más tarde inició su carrera solista, etapa en la que consolidó una identidad propia dentro del pop y el reggaetón, con la que alcanzó proyección internacional.

En los últimos años, la cantante ha realizado giras, participado en festivales y acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales, ubicándose entre las artistas argentinas más escuchadas a nivel global. Su figura creció de manera sostenida, convirtiéndose en una referente del nuevo pop latino.

Vecinos y autoridades de Nogoyá destacan también la cercanía de la artista con la comunidad y las visitas que realiza a su ciudad natal, lo que refuerza el vínculo afectivo que dio impulso a esta iniciativa. El reconocimiento no solo busca valorar su éxito artístico, sino también destacar el orgullo que representa para la ciudad que la vio nacer, en una historia que une identidad local con proyección internacional.

Emilia Mernes Nogoyá Homenaje
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