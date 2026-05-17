Belgrano de Córdoba logró una heroica clasificación a la final

En una infartante definición, Belgrano eliminó por penales a Argentinos Juniors y ahora se enfrentará contra River en búsqueda del primer título de su historia.

Belgrano escribió una página histórica y se clasificó a la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Como visitante, el conjunto cordobés empató 1-1 ante Argentinos Juniors tras 120 minutos intensos y terminó imponiéndose por 4-3 en la definición por penales. De esta manera, el Pirata jugará la gran final frente a River Plate.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto de La Paternal, que golpeó rápido en su primera llegada clara. A los seis minutos, Alan Lescano desbordó por la derecha y envió un centro atrás que Tomás Molina alcanzó a puntear para asistir a Facundo Jainikoski, quien apareció por el segundo palo para empujar la pelota y marcar el 1-0.

Argentinos mantuvo la intensidad y tuvo otras aproximaciones peligrosas en los primeros minutos. Iván Morales probó con un remate bajo que se fue apenas desviado y luego encabezó un veloz contraataque individual que terminó con un disparo cruzado contenido por Thiago Cardozo.

Belgrano, obligado por el resultado, intentó reaccionar en el complemento. La primera llegada clara del equipo cordobés fue a los 15 minutos, cuando Ramiro Hernandes recibió un centro desde la derecha y definió desde el suelo, aunque Brayan Cortés respondió de buena manera.

Belgrano lo empató en la última

El Bicho también contó con oportunidades para liquidarlo. Tomás Molina desperdició una chance clara dentro del área y Lucas Gómez tuvo un remate cómodo que controló Cardozo sin inconvenientes. Sin embargo, cuando parecía que Argentinos se quedaba con la clasificación, apareció Nicolás Uvita Fernández en tiempo de descuento. A los 49 minutos, el delantero capturó un centro dentro del área y sacó un derechazo cruzado para decretar el 1-1 agónico y llevar la definición al suplementario.

En el tiempo extra, ambos equipos tuvieron situaciones aisladas, aunque las más claras fueron para Argentinos. Thiago Cardozo sostuvo a Belgrano con una gran reacción ante un remate de taco de Gastón Verón dentro del área chica, mientras que Erik Godoy había avisado previamente con un cabezazo desviado.

El Pirata estuvo abajo en los penales, pero festejó

La definición desde los 12 pasos tuvo todos los condimentos. Gastón Verón abrió la tanda fallando para Argentinos y Lucas Zelarayán no pudo aprovechar para Belgrano. Luego, Hernán López Muñoz y el ex-Patronato Francisco Álvarez anotaron para el local, mientras que el Mudo Vázquez también erró su disparo. Passerini y Uvita Fernández mantuvieron con vida al Pirata, aunque Lozano puso el 3-1 parcial para Argentinos.

Cuando parecía sentenciada la serie, Florentín estrelló su remate en el palo y Emiliano Rigoni empató la tanda y forzó la serie de un penal. Thiago Cardozo se vistió de héroe al contener el penal de Enzo Pérez y dejarle la clasificación servida a Belgrano. Finalmente, Ramiro Hernandes ejecutó con precisión, convirtió el penal decisivo y desató el festejo cordobés.

Con carácter y una enorme muestra de resiliencia, Belgrano eliminó a Argentinos Juniors y se metió en la final del Torneo Apertura 2026, donde buscará el título frente a River Plate.