Roberto Pettinato nuevamente fue denunciado por acoso

Todo surgió cuando Amalia Granatta visitó LAM y contó su experiencia con el ex saxofonista de Sumo: "Fui muy feliz porque me dejaba desarrollar, no sólo como panelista. En ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo" , aseguró.

En el programa de Ángel De Brito indicó que, en los camarines, "se oían gemidos, a lo mejor no eran de placer. Puede ser, yo escuchaba gemidos de dos personas placenteras", indicó haciendo referencia a las denuncias de acoso de otras periodistas mujeres que denunciaron a Pettinato por hechos de acoso y violencia sexual en el pasado pero que nunca se conocieron sus nombres. En ese momento, la diputada provida se dirigió directamente a Fernanda Iglesias: "Vos fuiste novia de Roberto, tuviste un approach con él".

Sin eufemismos, Fernanda cambió el semblante y dijo severamente: "Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín, como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara" y agregó: "Es horrible que digas que escuchabas gemidos, porque se dijo que tenía una relación cuando estaba siendo acosada en un camarín". En este marco, la panelista destacó que esto fue cuando ella trabajó en Duro de Domar y, en ese momento, se decía que ambos tenían un romance.

"¿Entraba y se te tiraba encima?", inquirió De Brito y Fernanda ratificó su testimonio: "Sí, como si fuera una violación. Yo no podía hacer nada, había momentos en los que estaba avasallada, que pase lo que tenga que pasar y que el tipo después no me trate mal al aire". Luego agregó: "En Un Mundo Perfecto él se masturbó delante de mí en el camarín, empecé a decirle a mi novio que me acompañe".

Finalmente, reflexionó: "Lo peor de todo es que no me daba cuenta de que estaba siendo acosada, yo pensaba que era lo que tenía que pasar en la tele. Me di cuenta cuando Thelma Fardín contó lo que le había pasado y lloré tres días seguidos".