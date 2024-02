Lali a Milei: "La asimetría de poder vuelve a su discurso injusto y violento"

"Nací en Parque Patricios. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión (...) Le pude comprar la casa a mis padres, Sr. Presidente. No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa", le 'contó' Lali al mandatario nacional en su mensaje publicado en redes sociales.

Y continuó: "Hace poco mas de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar, hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado", destacó la cantante, en referencia a su show en la cancha de Vélez.

Este evento, remarcó Lali en respuesta a las críticas libertarias, fue "producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo", dijo.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre", recalcó la artista pop.

En el tramo más específico de respuesta a las acusaciones presidenciales, Lali le señaló: "Participé de varios shows municipales con todos os gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país".

Y ahondó: "La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción. Respeto, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de un industria y de las personas que la conforman no es el camino".

A su vez, la actriz le señaló al presidente: "Siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento". Antes de observar: "Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar".

Finalmente, Lali admitió: "Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido".

Por último, la ídola juvenil invitó a Milei: "sin ironía alguna, y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el publico y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".