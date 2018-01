El provocador descargo de Roberto Pettinato contra las mujeres que lo acusan

En los últimos días, Roberto Pettinato sufrió acusaciones de acoso por parte de ex compañeras de trabajo como Josefina Pouso, Carmela Bárbaro, Fiorella Sargenti, Mariana de Iraola y Señorita Bimbo.





El conductor respondió con ironía y ninguneándolas. "Después dicen que se sentían mal trabajando conmigo. Yo diría que no parecía que alguien se sentía mal, ni nadie estaba enojado. Lo he consultado con otra gente de la Rock & Pop, preguntando si estas chicas están mal. Porque yo no soy tonto, si veo que no se ríen, que no la pasan bien, no se cagan de risa con una guarangada que yo decía al aire... Yo no soy estúpido. No la sigo haciendo cinco veces más", manifestó a El Tratamiento.





"Yo voy a seguir trabajando, tengo hijos pequeños, no me interesa que todo esto siga siendo un reguero de sangre. Porque ni siquiera alimenta a los programas de televisión, los convierte en más chirlos y anémicos", agregó.