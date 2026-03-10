Uno Entre Rios | El Mundo | Lula da Silva

Lula da Silva, prohibirá los casinos digitales en Brasil

El presidente de Brasil Lula Da Silva advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas en casinos online en los hogares.

10 de marzo 2026 · 13:22hs
El presidente de Brasil Lula Da Silva advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas en casinos online en los hogares.

El presidente de Brasil Lula Da Silva advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas en casinos online en los hogares.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la prohibición de los casinos digitales en el país y advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas online en los hogares.

Durante un discurso por el Día Internacional de la Mujer, Lula cuestionó que el juego llegue directamente a las casas a través del celular. “No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias”, sostuvo.

paolo rocca, junto a lula, inauguro una escuela en brasil

Paolo Rocca, junto a Lula, inauguró una escuela en Brasil

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo.

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

adolescentes
Adolescentes entrerrianos reconocen alta exposición a ofertas de apuestas digitales online.

Adolescentes entrerrianos reconocen alta exposición a ofertas de apuestas digitales online.

El mandatario también alertó sobre la creciente adicción a las apuestas, un problema que, según señaló, golpea a miles de familias brasileñas.

Aunque la mayoría de los adictos son hombres, remarcó que las consecuencias económicas suelen recaer sobre las mujeres, afectando gastos esenciales como la comida, el alquiler o la educación de los hijos.

Con esta medida, el gobierno busca frenar un fenómeno que se expande rápidamente en la región y que ya es considerado un grave problema social.

Lula da Silva Brasil Casinos
Noticias relacionadas
“Hay más vuelos programados para los próximos días”, precisó el canciller Pablo Quirno, ya que falta evacuar de la zona de conflicto al 40% restante

El gobierno repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Por orden de Donald Trump diplomáticos de Estados Unidos (EEUU) abandona Arabia Saudita mientras el régimen de Irán amplía sus represalias en el Golfo

EE.UU ordenó evacuar a su personal diplomático de Arabia Saudita

iran: asi arde teheran tras bombardeos de estados unidos e israel

Irán: Así arde Teherán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel

RICARDO LÓPEZ GOTTIG. El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear

"El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear"

Ver comentarios

Lo último

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Ultimo Momento
Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Policiales
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Dejanos tu comentario