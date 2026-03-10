Lula da Silva, prohibirá los casinos digitales en Brasil

El presidente de Brasil Lula Da Silva advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas en casinos online en los hogares.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la prohibición de los casinos digitales en el país y advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas online en los hogares.

Durante un discurso por el Día Internacional de la Mujer, Lula cuestionó que el juego llegue directamente a las casas a través del celular. “No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias”, sostuvo.

El mandatario también alertó sobre la creciente adicción a las apuestas, un problema que, según señaló, golpea a miles de familias brasileñas.

Aunque la mayoría de los adictos son hombres, remarcó que las consecuencias económicas suelen recaer sobre las mujeres, afectando gastos esenciales como la comida, el alquiler o la educación de los hijos.

Con esta medida, el gobierno busca frenar un fenómeno que se expande rápidamente en la región y que ya es considerado un grave problema social.