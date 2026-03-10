Uno Entre Rios | La Provincia | Ayuda

Piden ayuda para Franco, joven que perdió todo en un incendio en Paraná

Piden colaboración para ayudar a Franco, un joven peluquero que perdió sus pertenencias y elementos de trabajo en el incendio de una residencia estudiantil.

10 de marzo 2026 · 09:52hs
Piden ayuda para Franco

Piden ayuda para Franco, joven que perdió todo en un incendio en Paraná.

Familiares y amigos de Franco solicitan colaboración para ayudarlo a recuperarse tras el incendio ocurrido en una residencia estudiantil del centro de Paraná, donde perdió todas sus pertenencias.

El siniestro se registró durante la madrugada del lunes 2 en un inmueble ubicado en calle Carlos Pellegrini 445. De acuerdo con la información brindada por la Policía, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico en una de las habitaciones de la planta alta y luego se expandió rápidamente hacia otros dos cuartos.

Solidaridad por Franco tras el incendio que destruyó su habitación

En el lugar se encontraban siete personas al momento del hecho, quienes lograron salir a tiempo, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, las llamas provocaron importantes daños materiales.

Uno de los afectados es Franco, un joven peluquero que residía en el lugar y que perdió todas sus pertenencias, incluidos sus elementos de trabajo.

Ante esta situación, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para reunir ayuda. Están solicitando ropa, zapatillas talle 42 y sábanas de una plaza.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a un local de ropa ubicado en calle Salta 330, en Paraná, en los horarios de 10 a 12 y de 18 a 20. La ayuda permitirá que el joven pueda comenzar a reconstruir su vida tras el incendio.

Ayuda Incendio Paraná
