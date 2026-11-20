Ke Personajes da comienzo a un nuevo rumbo en su exitosa carrera con el lanzamiento de "Me Odia, Me Ama", el primer adelanto de su próximo proyecto musical. Este estreno demuestra una renovación estética y sonora, explorando un perfil más fresco, juvenil y bailable sin perder la esencia que los convirtió en una de las bandas más convocantes a nivel global.

El videoclip oficial, filmado en el Palacio Sans Souci, estará disponible a partir del viernes 20 de noviembre a las 20:20 hs. El mismo cuenta con una estética cinematográfica, y con las actuaciones estelares de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari. Con una marcada estética de mafia clásica, inspirada en el universo de El Padrino pero trasladada a un cóctel contemporáneo, desarrollando una trama de suspenso atravesada por secretos, engaños y un robo.

Gira

Luego de haber realizado una extensa y exitosa gira por más de diez países de Europa y palpitando sus shows en el interior de nuestro país, Ke Personajes confirma las nuevas fechas para el próximo año en Latinoamérica.

En el marco de su “Tour 13:13”, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia disfrutarán de un show inolvidable cargado de energía y la esencia de la banda que se mantiene firme como una de las más convocantes en la escena musical.

A lo largo de este 2026, Ke Personajes atravesó la exitosa expansión de su música a nivel global y demostrando su convocatoria única por Europa visitando destinos como España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza.

También se presentaron en Chile, con dos conciertos inolvidables en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena, donde se vivió una noche especial, debido a la magnitud del concierto. Colombia los recibió para su debut en el Festival Cordillera compartiendo grilla con artistas de la talla de Cultura Profética, Dread Mar I y Virus, entre otros.

Como parte del tour, la banda visitó el interior de Argentina pasando por Neuquén, Mendoza (sold out), Olavarría, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Mar Del Plata, Rosario y se preparan para su última presentación en Salta.