El tribunal condenó a Pity Álvarez a 12 años de prisión por homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y ordenó que cumpla la pena en prisión domiciliaria.

Condenaron a Pity Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria por el homicidio en Villa Lugano.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó este viernes a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro fijaron una pena de 12 años de prisión y dispusieron que la cumpla bajo la modalidad domiciliaria.

El tribunal denegó el traslado del músico desde la clínica de rehabilitación donde permanece internado de manera compulsiva. Álvarez participó por videollamada para pronunciar sus últimas palabras antes de la deliberación y estuvo ausente durante la lectura de la sentencia.

“Quiero decir que me parecieron un poco excesivos los alegatos que manifestó el fiscal. Yo fui a sentarme ahí a hacer una declaración amplia, hice una explicación de lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal”, expresó Álvarez.

Los pedidos de la fiscalía, la querella y la defensa

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su alegato, rechazó que el músico hubiera actuado en legítima defensa y sostuvo que comprendía la criminalidad de sus actos al momento del ataque.

La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, había pedido 11 años y dos meses de prisión. También solicitó que, en caso de condena, Álvarez pudiera cumplir la pena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales.

La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidió la absolución al sostener que el cantante había actuado en legítima defensa. Como alternativa, planteó que se aplicara la figura de exceso en la legítima defensa, que prevé una escala penal menor. Durante la audiencia del viernes, la querella se opuso al planteo de nulidad del juicio que la defensa había presentado la semana anterior.

Un juicio que se extendió durante 22 jornadas

El debate comenzó el 10 de agosto y se extendió durante 22 jornadas, el doble de las previstas. Declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares de ambas partes y especialistas en salud mental.

Los pedidos de suspensión, los cambios en la defensa, las discusiones sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el juicio y un intento de fuga de un hospital marcaron el desarrollo del proceso.