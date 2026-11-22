Cada 22 de noviembre, se celebra el Día de la Música. La fecha invita a reconocer a quienes, a través de la voz, los instrumentos y la composición, construyen canciones, transmiten emociones y forman parte de la identidad de los pueblos. Desde los grandes escenarios hasta los espacios culturales barriales, la música atraviesa generaciones, une comunidades y encuentra distintas maneras de contar historias.

La celebración tiene su origen en la figura de Santa Cecilia, una joven romana que vivió durante los primeros siglos del cristianismo y que fue reconocida como patrona de los músicos. Según la tradición religiosa, Cecilia mantuvo su fe pese a las persecuciones y, durante su martirio, cantó alabanzas a Dios. Su historia quedó asociada a la música y, con el paso del tiempo, se convirtió en una figura emblemática para intérpretes y compositores.

El comienzo

En 1594, el papa Gregorio XIII nombró oficialmente a Santa Cecilia patrona de todos los músicos. A partir de entonces, su figura comenzó a ocupar un lugar destacado en las celebraciones vinculadas con esta expresión artística. También fue representada en numerosas obras de arte junto a instrumentos musicales, como el órgano y el arpa, imágenes que contribuyeron a consolidar su vínculo con la música.

La relación entre la santa y esta expresión artística también quedó plasmada en la pintura y la escultura. Desde el siglo XV, distintos artistas comenzaron a representarla acompañada de instrumentos musicales. Una de las obras más conocidas es el óleo de Guido Reni, realizado en 1606, en el que Santa Cecilia aparece vinculada a la música. Estas representaciones ayudaron a difundir su figura y a convertirla en un símbolo reconocido en distintos ámbitos culturales.

Los homenajes a Santa Cecilia también tienen una larga tradición en Europa. Uno de los antecedentes más antiguos se registró en 1570, cuando se realizó un torneo de compositores en Normandía, Francia. Con el paso de los siglos, distintas ciudades incorporaron celebraciones, conciertos y encuentros musicales en su honor. La costumbre se extendió posteriormente a otros continentes y encontró en América Latina nuevas formas de expresión.

En Argentina, el 22 de noviembre fue instituido como Día de la Música mediante el Decreto 135.862, firmado el 17 de noviembre de 1942. La iniciativa había sido presentada por la Cámara de Comercio Musical Argentino, que buscaba establecer una jornada especial para promover conciertos y actividades de difusión musical. La elección de la fecha respondió precisamente a la tradición de Santa Cecilia y a su reconocimiento como patrona de los músicos. El decreto proponía, además, la participación de emisoras de radio, establecimientos educativos, conjuntos orquestales y entidades privadas para acercar la música a la comunidad.

La música es una forma de comunicación que permite expresar aquello que muchas veces resulta difícil poner en palabras. Está presente en las celebraciones populares, en las reuniones familiares, en las manifestaciones sociales y en los momentos más íntimos de la vida cotidiana. También funciona como una herramienta para preservar la memoria colectiva y transmitir las tradiciones de una comunidad.

La historia

Su historia es tan antigua como la propia humanidad. Mucho antes de la aparición de los instrumentos musicales modernos, las primeras comunidades ya producían sonidos utilizando elementos de la naturaleza, objetos cotidianos y sus propias voces. Se han encontrado flautas confeccionadas con huesos que tienen decenas de miles de años de antigüedad, una muestra de que la necesidad de crear sonidos, acompañar rituales y compartir experiencias a través de la música forma parte de la historia humana desde tiempos remotos. A lo largo de los siglos, la música también fue transformándose junto con las sociedades. Pasó de transmitirse principalmente de manera oral a contar con sistemas de escritura y notación que permitieron conservar composiciones y difundirlas entre distintas generaciones. La invención de la imprenta musical durante el Renacimiento amplió las posibilidades de circulación de las obras y favoreció el desarrollo de la formación musical. Más adelante, la radio, los discos, la televisión y las plataformas digitales modificaron nuevamente la manera de producir, escuchar y compartir canciones.

En nuestro país, esa diversidad se refleja en una riqueza de géneros y expresiones que forman parte del patrimonio cultural. El tango, el folclore, el chamamé, el rock nacional, la cumbia y las nuevas corrientes urbanas conviven en una escena musical en permanente movimiento. Cada estilo tiene sus protagonistas, sus historias y sus públicos, y todos contribuyen a construir una identidad sonora que se renueva con el paso del tiempo.

La música también tiene la capacidad de atravesar fronteras y generar encuentros entre culturas diferentes. Una canción puede ser reconocida y cantada por personas que no comparten el mismo idioma, mientras que determinados ritmos e instrumentos permiten identificar la procedencia de una comunidad. En ese intercambio, los artistas recuperan tradiciones, incorporan influencias y crean nuevas propuestas que enriquecen el patrimonio cultural.

Es importante distinguir esta celebración del Día Nacional del Músico, que en Argentina se conmemora cada 23 de enero, en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. La fecha fue establecida por la Ley 27.106, sancionada en diciembre de 2014 y publicada en enero de 2015. De esta manera, el calendario argentino cuenta con dos jornadas diferentes: el 22 de noviembre, dedicado a la música, y el 23 de enero, destinado a reconocer especialmente a quienes desarrollan el oficio musical.

Así, cada 22 de noviembre, entonces, la celebración vuelve a poner en primer plano el lugar que ocupa la música en la sociedad. Una expresión que no reconoce fronteras, que puede reunir a miles de personas alrededor de un escenario o acompañar en silencio un momento personal. Desde Santa Cecilia hasta los artistas contemporáneos, la fecha recuerda que la música es parte de la historia, la cultura y la vida cotidiana.