Fito Páez despedirá el 2026 en su ciudad natal con una serie de conciertos en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito

Fito Páez despedirá el 2026 en su ciudad natal con una serie de conciertos en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. Luego de agotar las localidades para las presentaciones del sábado 19 y domingo 20 de diciembre, el músico anunció una nueva función para el jueves 17, a las 21.

La incorporación de esta tercera fecha responde a la gran convocatoria que generó el regreso del artista a Rosario. De esta manera, sus seguidores tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de un espectáculo que tendrá como escenario uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

El vínculo de Fito Páez con Rosario atraviesa toda su historia musical. Por eso, estos encuentros tendrán un significado especial: el músico volverá a presentarse en la ciudad que lo vio nacer para compartir con el público un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria.

El repertorio incluirá algunos de sus grandes clásicos, como "Mariposa Tecknicolor", "11 y 6", "Al lado del camino", "Dar es dar" y "Un vestido y un amor", canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

La nueva función será el jueves 17 de diciembre, a las 21, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, ubicado en el Parque Urquiza. Las entradas para esta presentación saldrán a la venta el próximo 5 de diciembre a través de la plataforma oficial All Access: www.allaccess.com.ar.