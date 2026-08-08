Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Habrá actividad para las categorías A y B del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey.

Sigue la actividad en el Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas vuelve a tener actividad este sábado, con la disputa de la tercera fecha del certamen que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Las categorías A y B tendrán acción de manera íntegra, en todas sus divisiones.

Los enfrentamientos de Sub 10 serán a las 9, Sub 12 a las 10, Sub 14 a las 11, Sub 16 a las 12.15, Sub 19 a las 13.30, Reserva a las 15 y Primera a las 17.

Patronato recibió una buena noticia antes de visitar a Colegiales

Los dos equipos de Estudiantes de ven las caras en el Torneo Oficial de Damas

Los cruces de la Primera A, serán Paracao Azul-Estudiantes Blanco, Tilcara-Estudiantes Negro y Rowing Azul-Talles Rojo.

Las posiciones son Estudiantes Negro, Rowing Azul y Talleres Rojo 6 puntos; Paracao Azul, Tilcara y Estudiantes Blanco 0.

Mientras que por la Primera B se enfrentarán Capibá -Estudiantes Amarillo, Talleres Blanco-Paracao Amarillo y La Paz HC-Unión Agrarios Cerrito. Libre quedará Rowing Blanco.

Estudiantes Amarillo 4 puntos; Capibá y Rowing Blanco 3; Paracao Amarillo 1; La Paz HC, Talleres Blanco, Unión Agrarios Cerrito 0.

Vale destacar que el fin de semana pasado sólo se pudo disputar el duelo entre Paracao Amarillo y Estudiantes Amarillo, que igualaron 2 a 2. El resto de los enfrentamientos fueron suspendidos por la tormenta y serán reprogramados en las próximas semanas.

Gol de Cristina Aranguren

La paranaense María Cristina Aranguren marcó el único gol del seleccionado argentino +60, que en su debut en la Copa Mundial WMH que se está disputando en Bélgica, igualó 1 a 1 con Alliance.