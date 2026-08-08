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Rosario Central manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi

El club canalla se expresó a través de sus redes sociales y envió un mensaje de respeto y acompañamiento a Lionel y todos sus seres queridos

8 de agosto 2026 · 13:52hs
Central lamentó la muerte del empresario de 68 años.

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

Central lamentó la muerte del empresario de 68 años.

El club Rosario Central manifestó públicamente sus condolencias tras el fallecimiento de Jorge Messi, el padre del rosarino Lionel Messi. A través de sus redes sociales, el club canalla resaltó: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD".

Jorge Messi, de 68 años, falleció a las 2 de la madrugada de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario como consecuencia de una enfermedad que acarreaba desde hacía un tiempo prolongado.

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“El primer tiempo de Central fue muy bueno, sólo falto el gol”, señaló el DT canalla.

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El comunicado del Sanatorio Centro

El fallecimiento del papá de Lionel Messi trascendió a primera hora de este sábado. El primer comunicado oficial al respecto fue difundido por el Sanatorio Centro de Rosario, donde estuvo internado Jorge Messi y falleció esta madrugada.

En ese texto se especifica que el empresario de 68 años falleció a las 2 de la madrugada. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", manifestaron desde el centro de salud ubicado en Paraguay al 900.

El director médico del sanatorio, Carlos Mackey, fue quien firmó el mensaje. Se aclaró por la misma vía que se mantendrán bajo reserva los detalles referidos al tratamiento médico, entre otras cuestiones.

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