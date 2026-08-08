Gestionan un alivio en tarifas eléctricas para el sector foresto-industrial

El gobierno provincial mediará así ante la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa Cammesa para aliviar las tarifas electricas al sector

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó un encuentro de trabajo con representantes de la cadena maderera entrerriana para abordar diferentes problemáticas vinculadas al sector. Se priorizó el impacto del costo energético en la actividad, para lo cual la provincia gestionará ante Nación un esquema que morigere el mismo.

El encuentro, que se llevó a cabo este viernes en las instalaciones del Mirador Tec, en Paraná, fue una solicitud de la Cámara de Industriales de la provincia de Entre Ríos y de la Asociación Forestal Argentina (AFoA). Autoridades de esas instituciones, plantearon medidas de apoyo urgentes frente a la coyuntura del costo eléctrico que afecta a los establecimientos productivos locales.

De la mesa de diálogo, coordinada por el gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini; participaron también la coordinadora de Foresto Industria, Lorna Sacks; el presidente de la Cámara de Empresarios Madereros de la provincia, Marco Vago; la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen; y representantes directos del sector, entre ellos Germán Benay, del aserradero Bella Unión de Ubajay.

Según detallaron los productores en la mesa de trabajo, las industrias madereras han registrado aumentos en la energía eléctrica en los últimos cuatro meses. Este incremento, derivado de cargos extraordinarios de generación aplicados a nivel nacional por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), alteró significativamente la estructura de costos de los aserraderos.

La propuesta

El gobierno provincial mediará así ante la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa Cammesa para buscar soluciones que reduzcan el impacto en el sector maderero forestal, como en el resto de los grandes clientes de las distribuidoras de la provincia. La propuesta intenta que los cargos adicionales por mayores precios de generación en el mercado mayorista sea morijerado.

El ministro Bernaudo señaló que ya se iniciaron gestiones de manera anticipada en Buenos Aires y destacó el rol activo asumido por el mandatario entrerriano. "Tuvimos una reunión con el secretario de Energía a nivel nacional para discutir este tema. Hemos llevado propuestas a Nación y vamos a ver cómo podemos trabajar para que estas se concreten. El gobernador le dedicó muchísimo tiempo a escuchar los problemas y plantear alternativas de solución, en temas que incluso no dependen de nosotros, sino de Nación, pero se ha hecho cargo de plantear estas discusiones", subrayó.

A su vez, manifestó el respaldo de la provincia al planteo de los industriales, con el objetivo de evitar la pérdida de competitividad y proteger el empleo del sector . "El problema es claro, existe, está a la vista. El reclamo del sector forestal en término de energía es realmente válido", sostuvo.

Por otra parte, se analizaron herramientas de mediano y largo plazo orientadas al desarrollo de energías renovables. En ese sentido, la provincia viene trabajando junto a los equipos de la Dirección de Forestación y la Secretaría de Energía en normativas destinadas a facilitar el financiamiento para la reconversión tecnológica a base de biomasa forestal (subproductos del sector) y paneles solares.