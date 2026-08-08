Será en todos los encuentros de todas las categorías. Además, jugadores y cuerpo técnico deberán portar un brazalete negro durante este fin de semana.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) manifestó su "profundo dolor" por la "irreparable pérdida" de Jorge Messi. En su memoria y como apoyo a la familia de Lionel, se realizará un minuto de silencio y todos los protagonistas portarán un brazalete negro.

Además, la AFA dispuso que todas las instalaciones de la casa madre del fútbol argentino tendrán la bandera nacional a media asta, "en señal de duelo" y "hasta el 14 de agosto" .

La AFA confirmó que habrá cinco campeones en 46 días: cuándo se define cada torneo del fútbol argentino

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto cerca de las 2 de la mañana en el Sanatorio Centro de Rosario. La clínica lo confirmó en un comunicado en el que pidió reserva de más datos.

El comunicado de AFA

A través del boletín 6.933, la Asociación de Fútbol Argentino lamentó el fallecimiento de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi.

Como señal de respeto y memoria, la AFA dispuso que antes del comienzo de los partidos se realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las categorías durante este fin de semana.

Por otro lado, la AFA indicó que todos los futbolistas, cuerpos técnicos y ternas arbitrales deberán portar un brazalete negro. También todos los predios de la AFA izarán la bandera argentina a media hasta el próximo viernes.

"En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto. QEPD", concluyó el boletín.

AFA agregó a través de sus canales oficiales que Jorge Messi "fue una figura fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel, acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol y siendo un pilar constante a lo largo de una trayectoria que enorgullece a todo el país".

La entidad que conduce Claudio Tapia agregó que "se une al dolor de la familia Messi y eleva una oración en su memoria, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en este difícil momento".