Tragedia en Brasil: murió Gaspi en un accidente de helicóptero.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Tenía millones de seguidores.

El youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en un accidente de helicóptero ocurrido en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro , según informaron las autoridades locales, que dieron a conocer los nombres de las víctimas tras la colisión entre dos aeronaves.

El siniestro se produjo durante la primera hora de la tarde y dejó como víctimas a dos figuras con presencia internacional en el ámbito del entretenimiento. Ambos contaban con una comunidad de aproximadamente 2 millones de seguidores en sus respectivas plataformas.

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Falleció Gaspi, el creador argentino que conquistó internet

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Oliver Tree era un músico estadounidense reconocido por su carrera como cantante y por su identidad visual, marcada por una estética particular que incluía peinados y vestimenta fuera de lo convencional.

Gaspar Prim Díaz, conocido públicamente como Gaspi, era un creador de contenido argentino que ganó popularidad con videos grabados en las calles de Buenos Aires. Su contenido se caracterizaba por interacciones espontáneas con personas desconocidas y el saludo "buenass", entre otras cosas cómicas.