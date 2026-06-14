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Tragedia en Brasil: murió Gaspi en un accidente de helicóptero

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Tenía millones de seguidores.

14 de junio 2026 · 15:29hs
Tragedia en Brasil: murió Gaspi en un accidente de helicóptero.

Tragedia en Brasil: murió Gaspi en un accidente de helicóptero.

El youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en un accidente de helicóptero ocurrido en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, según informaron las autoridades locales, que dieron a conocer los nombres de las víctimas tras la colisión entre dos aeronaves.

El siniestro se produjo durante la primera hora de la tarde y dejó como víctimas a dos figuras con presencia internacional en el ámbito del entretenimiento. Ambos contaban con una comunidad de aproximadamente 2 millones de seguidores en sus respectivas plataformas.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni pidió sumarse al sistema pero no fue el único del Ejecutivo.

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Falleció Gaspi, el creador argentino que conquistó internet

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Oliver Tree era un músico estadounidense reconocido por su carrera como cantante y por su identidad visual, marcada por una estética particular que incluía peinados y vestimenta fuera de lo convencional.

Gaspar Prim Díaz, conocido públicamente como Gaspi, era un creador de contenido argentino que ganó popularidad con videos grabados en las calles de Buenos Aires. Su contenido se caracterizaba por interacciones espontáneas con personas desconocidas y el saludo "buenass", entre otras cosas cómicas.

Gaspi Brasil Fallecimiento
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