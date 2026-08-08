Boca busca consolidar su buen presente

A partir de las 19.15, Boca recibirá a Vélez en cancha de Huracán, por la cuarta fecha del certamen.

Desde las 19.15, Boca recibirá este sábado a Vélez en el Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de vencer con autoridad a Estudiantes en su primer partido “de prestado” en cancha de Huracán, intentará bajar a un Fortín que llega con puntaje ideal y tres puntos por encima en la tabla anual.

Este miércoles Boca sumó su primera victoria en el Torneo Clausura ante Estudiantes. Con gol de Santiago Ascacíbar, se impuso 1 a 0 y alcanzó los cuatro puntos, que lo dejaron séptimo en la Zona B con cuatro puntos.

Una victoria ante Vélez será clave en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. El Fortín suma 37 puntos y actualmente está tercero, clasificando al torneo más prestigioso del continente. El Xeneize, con 34, está quinto por detrás del Pincha, que tiene una mejor diferencia de gol.

En cuanto al once, se espera que Rodolfo Arruabarrena continúe gestionando los minutos de sus futbolistas en algunos sectores del campo teniendo en cuenta la seguidilla de partidos del equipo y que el martes iniciará los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, también en el Ducó. Jugadores como Sebastián Villa, Malcom Braida, Alan Velasco o Nicolás Figal, podrían ser titulares.

Vélez, por su parte, es el único equipo de la Zona A que posee puntaje ideal y uno de los tres con este registro en el Clausura -los otros son Barracas Central y Argentinos Juniors-. Venció 1 a 0 a Instituto en el debut, consiguió un triunfazo en Córdoba ante Talleres y viene de ganarle 1 a 0 a Independiente con gol del juvenil Thaigo Aguirre.

Formaciones para Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora y TV: 19.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.