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Vuelve la acción del Torneo Regional del Litoral

Tras un par se semanas de receso, se disputará la 12ª fecha del Top 10 y la 10ª de Segunda del Torneo Regional del Litoral.

8 de agosto 2026 · 13:36hs
En el Parque Urquiza Estudiantes recibe a uno de los líderes del Torneo Regional del Litoral

Jano Colcerniani

En el Parque Urquiza Estudiantes recibe a uno de los líderes del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe RC.

Luego de un par de semanas de receso en el calendario, generadas por la disputa de dos jornadas del Torneo del Interior, el 26° Torneo Regional del Litoral (TRL) volverá a tener actividad este sábado en sus dos niveles de competencia.

La fecha marcará el regreso de la competencia organizada por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR), que retomará su marcha con encuentros correspondientes a la fecha 12 del Top 10 y a la 10ª de la Segunda División.

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La jornada tendrá además una particularidad en cuanto a los horarios. Debido a la disputa del test match entre las selecciones de Argentina y Sudáfrica, previsto para las 16.10, los partidos del TRL se jugarán más temprano de lo habitual.

Tanto en el Top 10 y Segunda, la Primera División comenzará a las 14.15, mientras que Reserva y Pre B jugarán desde las 12.30 y Pre A lo hará a partir de las 10.45. El televisado de la fecha involucrará a un equipo paranaense, ya que el encuentro entre Jockey de Rosario y el Paraná Rowing Club, en el Cuatro Hectáreas de La Chicago Argentina, podrá verse por la pantalla de DirecTV Sports.

En la categoría de elite los partidos serán: Estudiantes-Santa Fe RC (árbitro Carlos Poggi de la URR), Jockey-Rowing -televisado- (Facundo Gorla de la USR), Universitario de Rosario-Gimnasia y Esgrima de Rosario (Juan Ignacio Vega de la URR), Duendes RC-Old Resian (Federico Longobardi de la URR) y Jockey de Venado Tuerto-CRAI de Santa Fe (Joaquín Zapata de la USR).

Las posiciones son Duendes RC y Santa Fe RC 39 puntos; Estudiantes 36; GER 35; Jockey (R) 33; CRAI 30; Rowing 24; Universitario (R) 23; Old Resian 21 y Jockey (VT) 12.

Uno de los duelos destacados se producirá en el Parque Urquiza de Paraná, donde el CAE, que marcha tercero, recibirá a Santa Fe RC, uno de los líderes de la competencia, en un duelo que ha generado una importante rivalidad en los últimos años, con una marcada hegemonía del elenco Albinegro de la capital entrerriana.

Por su parte, el Remero se presentará en la cancha del bicampeón del certamen, buscando una victoria que le permita ilusionarse con la posibilidad de llegar a los playoffs.

El ascenso del Torneo Regional del Litoral

Los duelos de la anteúltima fecha serán Tilcara-La Salle (árbitro Tadeo Hereñú de la URR), Provincial de Rosario-CRAR de Rafaela (Maximiliano Tempesta de la URR), Universitario de Santa Fe-Logaritmo (Fernando De Feo de la USR), Los Caranchos-Gimnasia de Pergamino (Agustín Suárez Silva de la URR), Alma Juniors de Esperanza-Los Pampas de Rufino (Mateo Ciaccio de la URR) y Regatas & Belgrano de San Nicolás -Cha Roga Club de Santo Tomé (Joaquín Díaz de la URR).

Las posiciones son Logaritmo* 38 puntos, Alma Juniors* 35, Universitario 34, CRAR 33, Provincial 31, Los Caranchos 27, Tilcara 24, Regatas & Belgrano 17, Los Pampas 12, La Salle 11, Cha Roga 9 y Gimnasia 7. (*) Clasificados al Top 6 Copa Oro.

El Verde está obligado a ganar para que su anhelo de meterse en la próxima fase no quede trunco.

Torneo Regional del Litoral
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