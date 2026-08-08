Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

El sábado por la noche le robaron a un repartidor bajo la modalidad "Moto Uber" que se dirigía a la calle Juan de la Cruz y Ruperto Pérez, en Paraná.

El sábado por la noche le robaron a un repartidor bajo la modalidad "Moto Uber" que se dirigía a la calle Juan de la Cruz y Ruperto Pérez, en Paraná.

El sábado por la noche le robaron a un repartidor bajo la modalidad "Moto Uber" que se dirigía a la calle Juan de la Cruz y Ruperto Pérez, en Paraná.

El trabajador de plataforma realizaba la entrega de un par de zapatillas y, en el destino, fue interceptado por dos hombres que le arrebataron la caja y se dieron a la fuga. Tras el incidente, brindó precisiones sobre las características físicas y de vestimenta de los agresores.

Momentos más tarde, el damnificado, que colaboró con los efectivos en la búsqueda, logró reconocer a uno de los sospechosos en inmediaciones de calle Rubén Ghigghi. Al intentar ser identificado por los efectivos, el sujeto emprendió una huida a pie, iniciándose una persecución que finalizó cuando el individuo ingresó a un domicilio ubicado en calle Ruperto Pérez.

Al llegar al lugar, la propietaria de la vivienda permitió el acceso de los uniformados que demoraron al hombre y, de manera voluntaria, hizo entrega de las zapatillas sustraídas, manifestando que habían sido llevadas a su casa momentos antes por su hijo junto al demorado, aunque aclaró que su hijo no se encontraba presente en el inmueble al momento del procedimiento. Cabe destacar que, durante la huida, el demorado descartó un teléfono celular marca Xiaomi.

Tras informar lo sucedido al fiscal en turno, se dispuso la detención del hombre y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se procedió al secuestro del calzado recuperado y del dispositivo móvil.