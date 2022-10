Quién es Romina Uhrig, la ex diputada kirchnerista que entró a la casa de Gran Hermano

Embed

Uhrig, de 34 años, nació el 27 de enero de 1988 y es profesora de Educación Física. Arrancó su carrera política con cargos de responsabilidad institucional de la mano del ex intendente de Moreno y su ex pareja, Walter Festa. Estuvo en áreas de Relaciones Institucionales y de Desarrollo Productivo de la comuna. El gran salto se produjo en diciembre de 2019, cuando asumió como diputada nacional luego de que renunciara a su banca el entonces electo intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Ingresó al recinto por haber integrado la lista kirchnerista de legisladores nacionales de Unidad Ciudadana de 2017 en el lugar 15.

“Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por nuestros compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí juro”, recitó Uhrig durante la celebración del acto legislativo de asunción.

Al igual que el ex intendente Festa, Uhrig fue parte del kirchnerismo y de la agrupación La Cámpora. Su perfil de redes sociales está repleto de imágenes con distintos referentes de la organización, entre ellos, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner. También aparecen fotos con el presidente Alberto Fernández, ambos con los barbijos puestos por la pandemia.

Para Uhrig, la victoria de Fernando Espinoza en su distrito, y la consiguiente designación como diputada, fue un golpe de suerte. Walter Festa perdió su territorio en 2019 en las PASO del Frente de Todos contra la actual intendenta y dirigente del Movimiento Evita, Mariel Fernández. Uhrig iba en la lista de concejales del otrora jefe comunal, quien por su déficit en la gestión distrital ya no contaba con el respaldo del kirchnerismo.

Uhrig, sin embargo, intentó en 2021 mantener una cuota de representación local en Moreno. El año pasado, se presentó como candidata a concejal a través de un partido vecinal, ya que el Frente de Todos no abrió internas. Apenas pasó el umbral de las PASO con un 2,5% de los votos y, en las elecciones generales, no le alcanzó para ingresar al Concejo deliberante.

La última responsabilidad de gestión de la ex diputada fue en el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, como personal del gabinete que preside Marina Moretti. Se trata de un puesto de planta temporaria de bajo perfil, que contrasta con sus antecedentes.

En su primer día en el reality show, Uhrig se presentó como una madre de tres niñas (de 11, 3 y 1 año) y como una persona de “cáracter” con “mecha corta”. “Actualmente estoy separada del papá de mis nenas. Lo amé muchísimo, pero ya está”, dijo sobre el ex intendente Festa.

A tono con el programa de entretenimientos, la ex diputada se salió del libreto característico de la política profesional y habló de su estética personal. “Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma”, afirmó. Y agregó: “¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza... Cada tanto me pongo botox”.

“Entra un cerebro a la casa. Aquí veo mucha estrategia...”, dijo Wanda Nara, integrante del staff del programa, en el momento de acompañar hasta la puerta de la casa de Gran Hermano. Esta vez, Uhrig se enfrentará a otro tipo de competencia de alta exposición pública, un sueño que, según contó, estaba postergado desde hace mucho tiempo. “A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda, dije ‘esta es la mía’, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar”, dijo.