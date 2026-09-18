La exposición se realizará del 23 al 25 de octubre en Portal Rosario Shopping, reunirá marcas y propuestas y tendrá un fin solidario.

Rosario tendrá su primer salón del automóvil: habrá eléctricos, clásicos, test drives y modelos 2027.

Rosario será sede del primer salón del automóvil de la ciudad. Rosario Car Show se realizará los viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre en Portal Rosario Shopping, donde se montará un espacio de 2.000 metros cuadrados especialmente acondicionado para la exposición.

La propuesta reunirá novedades de distintas marcas y permitirá conocer vehículos eléctricos, híbridos y a combustión, además de algunos modelos previstos para llegar al mercado durante 2027. El recorrido incluirá también una colección de automóviles clásicos y un sector dedicado a motocicletas.

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El evento coincidirá con el fin de semana en que el Turismo Carretera regresará a Rosario después de ocho años, un contexto que contribuirá a concentrar la atención de los aficionados al automovilismo.

Pruebas de manejo y vehículos de alta gama

Uno de los principales espacios será Test Drive Zone, donde los visitantes podrán realizar pruebas de manejo de vehículos de las marcas participantes. La experiencia permitirá conocer de manera directa características de conducción, equipamiento y tecnologías incorporadas en los distintos modelos.

En The Luxury Collection se exhibirá una selección de automóviles premium y de alta gama, con unidades destacadas por su diseño, prestaciones, tecnología y nivel de equipamiento.

Un recorrido por la historia y el futuro

The Classics estará destinado a vehículos antiguos y de colección, con ejemplares representativos de diferentes épocas de la industria automotriz. La exposición contará además con un sector para motocicletas, pensado para los aficionados a las dos ruedas.

La innovación tecnológica tendrá otro espacio central. Las marcas mostrarán alternativas eléctricas e híbridas y unidades con motores a combustión, junto con desarrollos vinculados con eficiencia energética, conectividad y seguridad.

La exposición también permitirá anticipar algunos de los lanzamientos previstos para 2027 y conocer las tendencias que atraviesan actualmente al mercado automotor.

Charlas, actividades y propuestas para toda la familia

El sector Speakers ofrecerá charlas sobre movilidad eléctrica e híbrida, instalación de cargadores, nuevas tecnologías y transformaciones en los sistemas de movilidad.

La programación estará orientada tanto a quienes evalúan cambiar de vehículo como a los aficionados interesados en conocer las características de las nuevas motorizaciones y la infraestructura necesaria para utilizarlas.

El público infantil contará con Kids Playground, un espacio con actividades recreativas vinculadas al mundo del automóvil. El recorrido se completará con The Motor Café, destinado al descanso y con propuestas gastronómicas.

Una iniciativa con finalidad solidaria

Rosario Car Show tendrá además un objetivo solidario: será a beneficio de Fundación Alas para Soñar, organización que desarrolla acciones destinadas a acompañar a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

De esta manera, la exposición combinará durante tres jornadas la presentación de vehículos, tecnologías y novedades de la industria con actividades para distintos públicos y una acción de carácter solidario.

El encuentro se desarrollará del 23 al 25 de octubre de 2026 en Portal Rosario Shopping. La organización informará próximamente los horarios, la programación definitiva y las condiciones de ingreso.