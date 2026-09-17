Según LAM, la cantante Tini Stoessel recibiría el 70% del patrimonio auditado, además de los derechos sobre su catálogo, regalías y contratos.

Tini Stoessel y sus padres habrían alcanzado un acuerdo por un patrimonio de 89 millones de dólares.

Luego de varias semanas de versiones y negociaciones, en LAM (América TV) informaron que Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, habrían alcanzado un principio de acuerdo para distribuir el patrimonio generado durante los 15 años de carrera de la cantante y a través de la empresa familiar que gestionó parte de su trayectoria.

La panelista Pilar Smith aseguró en el programa conducido por Ángel de Brito que el patrimonio en disputa ascendería a unos 89 millones de dólares. Según explicó, esa cifra habría surgido de una auditoría solicitada por la propia artista para determinar el valor de los bienes y ganancias acumulados durante su carrera.

Un Día de Película llegó a una escuela rural de Las Cuevas

Smith también señaló que allegados a Alejandro Stoessel cuestionaron el monto difundido. “Me dicen que esto es un delirio”, afirmó la panelista, y agregó que, según esas fuentes, el padre de la cantante habría manifestado que “ni Dua Lipa factura esto”.

Qué contemplaría el principio de acuerdo

De acuerdo con la información difundida en LAM, a Martina Stoessel le correspondería el 70% del patrimonio. El supuesto acuerdo también establecería que la cantante conservaría la liquidez exclusiva y el 100% de los derechos sobre su catálogo musical.

A ese paquete se sumarían las regalías generadas en el país, las marcas registradas y los contratos publicitarios y de sponsoreo, tanto vigentes como futuros.

Los ingresos acumulados durante 15 años

Smith sostuvo que los 89 millones de dólares mencionados comprenderían las ganancias obtenidas durante los 15 años de trayectoria de Tini, incluyendo los ingresos vinculados con su participación en la serie de Disney que la convirtió en una figura de alcance internacional.

La exposición de la artista a través de la producción televisiva también habría generado ingresos por merchandising y productos asociados a su imagen, comercializados en distintos mercados del mundo.

Hasta el momento, las cifras y los términos del supuesto acuerdo fueron difundidos públicamente por LAM y no fueron confirmados de manera oficial por Tini Stoessel ni por sus padres.