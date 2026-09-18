La marca de preservativos presentó una campaña que ironiza sobre una supuesta “crisis del deseo” y cuestiona por qué disminuyeron los encuentros íntimos.

Marca de preservativos lanzó insólito comunicado sobre la falta de sexo y encendió las redes con una frase.

Después de casi 40 años de trabajo en innovación, investigación y desarrollo, Tulipán sorprendió en redes sociales con un insólito comunicado que lleva el tono de una declaración empresarial, pero tiene un objetivo claramente publicitario. “Ya no sabemos qué hacer para que cojan”, expresa el texto que la marca utilizó como eje de su nueva campaña.

La empresa argentina de preservativos y productos de bienestar sexual apeló al humor y la ironía para poner en discusión un fenómeno que excede al mercado de los productos íntimos: la disminución de la frecuencia de los encuentros sexuales.

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Una campaña que pone el foco en el deseo

En el comunicado, Tulipán repasa parte de su trayectoria y enumera algunos de los productos que desarrolló durante las últimas décadas, entre ellos distintas variedades de preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales.

Sin embargo, la marca plantea que existe un límite que la innovación no puede superar: fabricar el deseo.

El planteo apunta especialmente a las nuevas generaciones, que tienen un acceso prácticamente permanente a información, contenidos y herramientas vinculadas con la sexualidad. La campaña pone así sobre la mesa una contradicción: disponer de más recursos y conocimientos no necesariamente se traduce en una mayor frecuencia de relaciones sexuales.

Estrés, cansancio y nuevas formas de vincularse

La propuesta publicitaria presenta la situación, con tono provocador, como una suerte de “crisis del deseo” y abre el debate sobre las razones que podrían explicar la menor frecuencia de los encuentros íntimos.

Entre los factores que suelen aparecer en estas conversaciones se encuentran el estrés, el cansancio, las preocupaciones económicas y el uso intensivo de celulares y redes sociales. También se mencionan los cambios en las formas de relacionarse y las nuevas dinámicas de pareja.

A esto se suman las cuestiones vinculadas con el cuidado y la prevención durante las relaciones sexuales, un aspecto históricamente asociado a la actividad de la marca.

El comunicado como recurso publicitario

El formato elegido fue una parte central de la estrategia. En lugar de recurrir a una publicidad tradicional, Tulipán presentó el mensaje como si se tratara de un comunicado institucional, con un lenguaje formal que contrasta con la expresión utilizada para llamar la atención.

Ese contraste funciona como recurso humorístico y busca generar conversación en redes sociales. El texto concluye manteniendo el tono de una empresa que atraviesa una situación excepcional: “Nos vemos obligados a evaluar cómo seguir”.

Así, la campaña utiliza una situación planteada con humor para instalar una pregunta más amplia sobre el deseo, los vínculos y la frecuencia de las relaciones sexuales en la actualidad.