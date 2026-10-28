Premios Ídolo 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala

La tercera edición argentina de los Premios Ídolo se realizará este miércoles en la Usina del Arte, con la conducción de Sofía Gonet y Grego Rossello

Los principales referentes de las redes sociales y el streaming argentino se reunirán este miércoles 28 de octubre en una nueva edición de los Premios Ídolo . La ceremonia se llevará a cabo en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la conducción de Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, y Grego Rossello. La transmisión comenzará a las 20 a través de Streams Telefe y luego tendrá una emisión por la pantalla de Telefe.

La previa desde la alfombra rosa tendrá como temática “Romantic Garden” y estará a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi, quienes entrevistarán a los nominados y a los invitados antes del inicio de la gala principal.

Esta tercera edición en Argentina alcanzó una convocatoria récord, con más de 290 mil postulaciones del público y la participación de más de 30 agencias de management. El proceso combinó una primera etapa abierta para proponer creadores de contenido y una instancia posterior de evaluación de un jurado, que definió las nominaciones en 29 categorías.

Entre las novedades de este año se encuentran “Mejor Comunidad”, que distinguirá a las comunidades digitales que se forman alrededor de los canales de streaming, e “Ídolo Notero/a”, destinada a reconocer a los cronistas del ecosistema digital. Ambas categorías se definirán mediante el voto del público, al igual que “Ídolo Emergente” y “Momento Viral”.

La música también tendrá su lugar en la ceremonia con las actuaciones de Q’Lokura y La T y La M, que además compiten en la categoría Ídolo Musical. En tanto, uno de los reconocimientos más esperados será el de Creador Digital del Año, cuyo ganador se anunciará durante la transmisión, sin una lista previa de nominados.

En la edición anterior, el premio principal quedó en manos de Mernosketti. Otro de los momentos más comentados fue el discurso de Davoo Xeneize al recibir la distinción a Streamer, cuando dedicó el reconocimiento a su madre.

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer el trabajo de los creadores de contenido. Argentina fue la primera sede internacional del formato, que llegó al país en 2024 y sumó la televisión abierta al año siguiente, de la mano de Telefe.

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Los nominados de los Premios Ídolo Argentina 2026

Viajes: Agostina Di Stefano, Pía Bottero, Modo Turista, Agus López y Martina Saravia.

Moda: Lola Latorre, Coty Crotto y Maru Gándara, Rocío Vázquez, Sofía Gonet, Zaira Nara, Zuzu Coudeu y Milagros Ad.

Gastronomía: Ailín Tokman, Gastón Soffritti, Tefi Russo, Agus Liporace, Lucía Scarpa, Paulina Cocina y Andrés Simón.

Deportes: Gero Arias, Cristian Grosz, Juli Puente, Lucas Ortega, Nico Ferrero y Sofía Martínez.

Podcast: Ferné con Grego, Hispa La Sesión, Historia en Podcast, La Fórmula Podcast, La Sillita y Psicología al Desnudo.

Lifestyle: Camila Mayan, Delfina Ferro, Julieta Poggio, Santi Talledo, Sofía Gonet, Sofi Ganuza y Belu Deluca, Lizardo Ponce y Sele Mosca.

Beauty: Belén Garrido, Joaquín Vázquez, Juanita Ramos, Daniela López y Lu Ballatore.

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes: Caro Dubiansky, Francisco Castro, Celeste Giardinelli, Bruno Riboldi, Mai Pistiner, Diego Poggi, Santiago Bilinkis y Almendra Veiga.

TikToker: Albere, Emma Klass, Evitta Luna, Mar Cosca, Carito Muller y Valen Rizzuti.

YouTuber: Agustín Creevy, Angie Velasco, Pau Bolzan, Ian Lucas, Marti Benza y Kuki Agnone.

Ídolo Revelación: La Agusneta, Agustín Creevy, Evitta Luna, Marta Fort, Teo D’Elia y Valen Rizzuti.

Actualidad: Camila Ibarbalz, Cami Valero, Fede Bongiorno, Lara López Calvo, Mica Comunica y Mujer Financiera.

Streamer: Mathias “C0ker” Vasile, Davo Xeneize, Goncho Banzas, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Martín “Coscu” Di Salvo y Mernuel.

Ídolo Futbolero/a: Ezzequiel, Gastón Edul, Jero Freixas, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Joaquín “Pollo” Álvarez, Sofía Martínez y Davo Xeneize.

Ídolo Musical: Milo J, La T y La M, Ángela Torres, Q’Lokura, Tuli Acosta y Olivia Wald.

Humor y Entretenimiento: Cami Jara, El Gordo y El Flako, Facturita, Lucho Mellera, Alex Pelao, Valen Rizzuti, Lucas Spadafora y Gastón Massa.

Reseñas de Experiencias Gastronómicas: Buenos Paladares, El Club del Bajón, Cool Buenos Aires, Morfando Ando, La chica del brunch y Vivamos BA.

Canción más viral: “Yakuza”, de La Joaqui; “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas; “Soy Favela”, de La T y La M; y “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía.

Emprendimiento: Diabla, Ganga Home, Giga x Spreen, Gordis Burger, Mosquiani y Yerba Cósmico.

Contenido Creativo: Agustín Franzoni, Belu Lucius, Ferbo, Jacinta de Oromí, Matías Jafif, Michelle Masson, Lily Chen y Agus Cabaleiro.

Health: Agus Privi, Daniel Troncoso, Fiorella Vitelli, Laura Romano, Simón Scarano y Jimena Le Bellot.

Ídolo Automotor: Aixa Franke, Agustín Marcatili, Florencia Andersen, Iñaki Zugasti, Ale Hartman y Lucas Abriata.

Ídolo Notero/a: Gaspar Kahan, Lizard, Nicolás Barral, Todo Versus, Valen Rizzuti y Previate Esta.

Streamer más viral: Mathias “C0ker” Vasile, Davo Xeneize, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Marti Benza, Martín Cirio y Mernuel.

Ídolo Celebrity: Damián Betular, Jimena Barón, Momi Giardina, Nico Occhiato, Stephanie Demner, Yanina Latorre y Zaira Nara.

Ídolo Emergente — votación del público: Lucía Baeza, Agos Reich, Benito SDR, Agustina Buera, Constanza Chismechian, Delfi Peña, Emma Klass, Ezequiel Katz, Facu Tronce, Fran Rizzaro, Gaspar Díaz, Ima Parise, Iñaki Zugasti, Juani Car, Juli Bianco, Valeria “La Gurisa” Rivas, Diego “La Toba” Navajas, Franco Poggio, Rami Bilbao, Santos Canessa, Teo Podolsky y Santino “Turro” Marziotta.

Momento Viral — votación del público: “Casamiento Margelita”, de Nadie dice Nada; Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada; “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano; “¿Así toma agua la Agusneta?”; LUZU vs. 412; “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales; “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez; Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena; Marta Fort descubriendo el robo de aceite como cajera, en Esto es Blender; “Messi prime”, de Lo del Pollo; el tributo de Sofi Gonet a Martitegui en MasterChef; Nati Jota reclamándole una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble; “Los dos metimos cambios”, de MasterChef; y Miranda! presentando la nueva canción de “Perfecta”, en Nadie dice Nada.

Mejor Comunidad — votación del público: Azz Stream, Bondi Live, Blender, La Casa Streaming, La Juntada de los Artistas, Luzu TV, Olga, Somos Gelatina, Streams Telefe, Un Poco de Ruido y Vorterix.