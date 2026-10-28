Verónica Berisso defendió en Diputados los cambios en la alimentación escolar.

Verónica Berisso expuso en Diputados los cambios en las compras, detalló fallas en desayunos y anunció un área técnica para mejorar la calidad nutricional.

La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, expuso este miércoles ante la Cámara de Diputados los fundamentos de la reforma del sistema de alimentación escolar. Acompañada por el director de Comedores, Lautaro Azzalini, detalló las diferencias detectadas en las prestaciones, defendió el nuevo esquema de compras y anunció la creación de una Coordinación Técnica Nutricional.

La funcionaria aclaró que el procedimiento de adquisición de alimentos permanece detenido por una medida cautelar y que continúa vigente el sistema descentralizado de compras mediante tarjetas Sidecreer para los comedores escolares.

“Desde que asumimos, trabajamos en el sostenimiento y la mejora de los servicios de alimentación escolar, entendiendo que la alimentación de los niños constituye una parte fundamental de su bienestar, crecimiento y desarrollo”, expresó.

Diferencias en los desayunos

Berisso explicó que, entre fines de 2024 y principios de 2025, el Ministerio analizó las actas de supervisión de la Dirección de Comedores, con especial atención a los desayunos ofrecidos en distintos departamentos. Según indicó, el relevamiento detectó dificultades en los horarios de prestación y en la composición de los alimentos.

A partir de ese diagnóstico, se promovió que el desayuno se sirviera durante la primera hora de ingreso a la escuela, en articulación con el área de Educación. También se elaboraron menús sugeridos para incorporar mayor variedad y se avanzó en la digitalización de la información y de la gestión administrativa.

Sin embargo, menos del 15% de las instituciones relevadas logró modificar los alimentos ofrecidos. “Esta situación permitió comprender que la elaboración de recomendaciones, por sí sola, no alcanzaba para lograr una transformación generalizada”, sostuvo la ministra.

El relevamiento también mostró que aproximadamente la mitad de los estudiantes que concurren a comedores escolares recibía leche con pan en el desayuno, mientras que la otra mitad no contaba con esa prestación. Frente a esas diferencias, Berisso planteó la necesidad de establecer una base común que garantice condiciones más equitativas en toda la provincia.

Compras y controles bajo revisión

La ministra señaló que las intervenciones realizadas permitieron detectar desvíos y dificultades para seguir las prestaciones y garantizar la trazabilidad de los procesos. Ante ese escenario, afirmó que el Gobierno evaluó experiencias de otras provincias y alternativas para reorganizar la provisión de alimentos.

“Tomamos la decisión de cambiar el sistema de compras de los desayunos y meriendas, dejando atrás un modelo de compra que tiene más de 20 años”, manifestó. Según sostuvo, el esquema anterior no cumplía las expectativas nutricionales ni ofrecía certezas sobre el destino de los fondos.

La licitación pública contempla la provisión y distribución de alimentos en 966 establecimientos de los 17 departamentos entrerrianos. El pliego prevé 176.609 raciones diarias, equivalentes a 31.789.620 durante el ciclo lectivo.

El procedimiento establece requisitos mínimos de energía, proteínas, calcio, hierro, zinc y vitaminas, además de alternativas sin TACC. La propuesta adjudicada incluye los productos y la logística para entregarlos en las instituciones educativas.

Berisso remarcó que las prestaciones seguirán bajo supervisión provincial y que las entregas deberán documentarse para facilitar su seguimiento. Sobre el proceso judicial, precisó que la compra de los productos no se había concretado cuando se dictó la cautelar y que el Gobierno espera una resolución definitiva.

Un área para fortalecer la calidad nutricional

Durante su exposición, la funcionaria anunció la creación de una Coordinación Técnica Nutricional, que intervendrá en las políticas alimentarias del Ministerio. El objetivo será unificar criterios y mejorar la planificación y ejecución de las prestaciones.

También informó que la Provincia trabaja en la reglamentación de la Ley N.º 10.594, sancionada en 2018, y destacó la conformación de una mesa interdisciplinaria e interinstitucional.

Ese espacio reúne a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Colegio de Nutricionistas, los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, el Consejo General de Educación y la empresa prestadora. Su tarea será aportar conocimientos científicos, técnicos y territoriales para elaborar propuestas de mejora.

“Venimos a ratificar que tenemos la sincera y firme voluntad de escuchar a todos los sectores, de revisar con total apertura lo que sea necesario y de corregir el rumbo cuantas veces haga falta trabajando de manera conjunta”, expresó.

Capacitación del personal

Berisso también repasó las medidas destinadas a los trabajadores de los comedores. Informó que 1.991 agentes participaron de un programa de formación continua desarrollado junto con la Uader, cifra que representa el 66,47% del personal total.

“Para esta gestión, el personal de cocina no es un mero eslabón operativo: son actores sociales profundamente relevantes en la vida cotidiana de las escuelas”, afirmó.

Además, señaló que los cocineros suplentes fueron incorporados al cronograma general de pagos de la Provincia y que se iniciaron 69 sumarios administrativos por incumplimientos.

La ministra sostuvo que las medidas buscan fortalecer los comedores escolares y mejorar la calidad nutricional de los alimentos que reciben niños, niñas y adolescentes entrerrianos.