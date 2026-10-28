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Tres jugadores para dos puestos: la duda en Boca

Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco pelean por ser los acompañantes de Miguel Merentiel en Boca el próximo domingo frente a River.

28 de octubre 2026 · 19:07hs
Tres jugadores para dos puestos: la duda en Boca

Boca se entrenó este miércoles en Ezeiza pensando en el Superclásico frente a River del próximo domingo a las 15.00 en La Bombonera. Rodolfo Arruabarrena tiene en mente a la mayor parte del once, pero todavía mantiene una duda en la delantera: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco pelean por ser los acompañantes de Miguel Merentiel.

El domingo pasado en la agónica victoria por 1 a 0 frente a Independiente, el Vasco alineó a Velasco y a Flores, dejando afuera a Villa. Sin embargo, su ingreso fue fundamental para el triunfo ya que asistió a Facundo Herrera en el único tanto del encuentro.

El colombiano también había tenido una actuación destacada en Brasil ante Vasco da Gama, día en el que también asistió a Merentiel en el segundo tanto del Xeneize. Además, el juvenil no tuvo el mejor de los rendimientos en los últimos partidos, factor que podría relegarlo en la pelea.

El surgido de las inferiores del Rojo, por su parte, ya dejó atrás su desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos tanto en Brasil como en el Libertadores de América.

Más allá de las últimas actuaciones y el rendimiento en la semana de entrenamientos, la duda se disipará cuando Arruabarrena decida qué clase de ataque quiere alinear en La Bombonera. Si desea un equipo más directo con desequilibrio por los costados, Flores y Villa emergen como primera opción; si quiere un mayor control de pelota, podría optar por la inclusión de Velasco. A día de hoy, los tres tienen las mismas chances de ser titulares.

El resto del equipo sería el mismo que venció a Independiente, con el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida.

Tomás Belmonte, que había sufrido una rotura de meniscos en la rodilla derecha a principios de este mes, podría integrar el banco de suplentes si responde correctamente en las próximas prácticas.

El posible once de Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca River Torneo Clausura jugadores
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