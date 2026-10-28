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Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo"

Desde los Estados Unidos, el ex candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, se autoproclamó como el “verdadero presidente electo” de Brasil.

28 de octubre 2026 · 18:24hs
Flávio Bolsonaro se autoproclamó el verdadero presidente electo.

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo".

El derrotado candidato brasileño, Flávio Bolsonaro, se autoproclamó “verdadero presidente electo” de Brasil en su primera declaración, publicada en su cuenta de la red X, tras su huida a Estados Unidos después de su derrota en las elecciones del domingo pasado.

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Qué escribió Flavio Bolsonaro

Bolsonaro dijo que “este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil”.

Y agregó: “Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía. Ustedes, que anhelaban un cambio, no los abandonaré; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación”, aseveró.

“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto”, consignó el senador opositor, a la vez que sostuvo que “la persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal”.

Flavio Bolsonaro Presidente Estados Unidos
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