Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar.

El bloque respaldó a Verónica Berisso tras exposición en Diputados y defendió cambios en la política alimentaria escolar impulsados por el Gobierno provincial.

El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos respaldó la presentación de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, ante la Cámara de Diputados y ratificó su apoyo a la política alimentaria escolar del gobierno de Rogelio Frigerio.

Desde la bancada destacaron que la funcionaria expuso de manera detallada sobre las medidas implementadas y respondió las preguntas de los legisladores “en un marco de estricto respeto democrático”. Berisso concurrió acompañada por integrantes de su equipo, entre ellos el director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

Transparencia y control institucional

El bloque sostuvo que su acompañamiento a la convocatoria se fundó en el compromiso con la transparencia de la gestión pública y el respeto por las instituciones.

En ese sentido, señaló que la presencia de la ministra se encuadró en el artículo 116 de la Constitución de Entre Ríos y el artículo 155 del Reglamento de la Cámara, a los que definió como herramientas de control y rendición de cuentas del sistema democrático.

Los diputados consideraron fundamental abordar de manera transparente una problemática que, según expresaron, “durante un tiempo demasiado prolongado, no tuvo la atención necesaria”. Por ese motivo, valoraron la decisión de Frigerio de avanzar hacia un sistema que garantice mejores condiciones de alimentación para los estudiantes entrerrianos.

Respaldo a los cambios en el sistema

Desde Juntos por Entre Ríos afirmaron que la gestión provincial está transformando un esquema que no garantizaba un piso de calidad nutricional para los alumnos y que carecía de la trazabilidad y la transparencia necesarias en sus procesos.

Según plantearon, el sistema anterior obligaba de manera recurrente a directivos y docentes a hacerse cargo de las compras y de la logística, lo que les restaba tiempo para su tarea educativa.

Para la bancada, la decisión de modificar ese esquema responde a la necesidad de establecer reglas claras, fortalecer los controles sobre los recursos públicos y asegurar estándares adecuados en todas las instituciones.

Durante su exposición, Berisso respondió consultas sobre la licitación pública implementada por la Provincia para la prestación del servicio alimentario escolar. El bloque sostuvo que, de acuerdo con los argumentos técnicos presentados, la magnitud del sistema, que comprende más de un millar de instituciones educativas en el territorio provincial, plantea dificultades para realizar auditorías individuales en el corto plazo.

Además, los legisladores señalaron que las irregularidades y las diferencias de precios detectadas en la gestión anterior refuerzan la necesidad de consolidar los cambios estructurales.

Calidad nutricional y seguimiento de los recursos

La bancada defendió la centralización del sistema mediante una licitación pública, a la que calificó como “abierta y transparente”. Según indicó, el mecanismo busca ordenar la gestión, mejorar la trazabilidad de las compras y establecer controles efectivos.

“El objetivo central es conocer con precisión el destino de cada recurso público”, expresó el bloque, que también destacó la necesidad de garantizar criterios comunes de calidad nutricional en los comedores escolares de la provincia.

Finalmente, Juntos por Entre Ríos ratificó su respaldo a la política alimentaria del Gobierno provincial y celebró que la alimentación escolar ocupe un lugar central en la agenda y el debate público.

Los diputados consideraron positivo que exista una mayor preocupación por el tema y afirmaron que ese interés debe traducirse en mejores controles, mayor transparencia y una prestación de máxima calidad para los niños, niñas y adolescentes entrerrianos.