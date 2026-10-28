Uno Entre Rios | Show | Carmen Barbieri

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

La conductora tuvo una recaída después de varios días de reposo por problemas respiratorios. Contó que se le bajó la presión, casi se desmaya y permanece en su casa a la espera de su médico

28 de octubre 2026 · 18:09hs
Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

Carmen Barbieri atraviesa días complicados por su estado de salud y este miércoles debió suspender nuevamente su participación en televisión. Después de una semana de reposo por un cuadro respiratorio, la conductora intentó salir de su casa para dirigirse al canal, pero sufrió una descompensación que le impidió continuar con sus planes.

Preocupación por Carmen Barbieri: sufrió una recaída y suspendió su programa

“Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, contó la artista en diálogo con Teleshow. También reconoció su malestar por no poder cumplir con sus obligaciones laborales: “Odio faltar y tengo una recaída”.

Durante los últimos días, Barbieri había permanecido en reposo tras atravesar un cuadro que incluyó broncoespasmo, meningitis y gripe, según la información difundida previamente. Además, su histórica asistente, Gaby Girls, señaló que la conductora había vuelto a tener COVID-19 y explicó que la nueva descompensación ocurrió cuando estaba por salir de su edificio.

“Llegó al auto y cuando atravesó la puerta le agarró un decaimiento”, relató Gaby a Teleshow. Ante esa situación, Carmen decidió no subir al vehículo, regresar a su casa, acostarse y llamar al médico. La asistente también contó que se enteró de la ausencia cuando el productor del programa le comunicó que la conductora se sentía mal y no podría asistir.

La situación había sido comentada previamente en Puro Show, el ciclo de El Trece, donde el periodista Pampito informó que Barbieri había sufrido una baja de presión y mareos que le impidieron subir al auto. Por el momento, la conductora permanece en su domicilio, acompañada y a la espera de una evaluación médica, mientras continúa con el reposo para recuperarse.

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