Uno Entre Rios | Show | Pitbull

Pitbull llega por primera vez a la Argentina

El artista estadounidense se presentará el 13 de febrero de 2027 en Buenos Aires, con un repertorio que reúne los grandes éxitos de su carrera

28 de octubre 2026 · 16:41hs
Pitbull llega por primera vez a la Argentina

La espera tiene fecha de finalización para los fanáticos argentinos de Pitbull. El cantante y productor estadounidense llegará por primera vez a Buenos Aires para presentarse el 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en un espectáculo producido por DF Entertainment que promete una noche a puro baile, con las canciones que lo convirtieron en una figura internacional de la música.

Pitbull llega por primera vez a la Argentina y hará bailar al Movistar Arena

Conocido mundialmente como Mr. Worldwide, el artista construyó una carrera marcada por la combinación de hip-hop, pop, música electrónica y ritmos latinos. Su estilo festivo, las colaboraciones con grandes figuras y una sucesión de éxitos que atravesaron generaciones lo posicionaron como uno de los nombres más reconocibles de la escena musical de las últimas décadas.

Nacido en Miami y de raíces cubanas, Armando Christian Pérez comenzó su recorrido en el hip-hop y publicó su álbum debut, M.I.A.M.I., en 2004. Luego llegaron canciones como “The Anthem” e “I Know You Want Me (Calle Ocho)”, que en 2009 impulsó su proyección internacional y consolidó su presencia en las pistas de baile de todo el mundo.

En 2011, “Give Me Everything”, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer, alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100. A ese éxito se sumaron temas como “International Love”, con Chris Brown; “Feel This Moment”, junto a Christina Aguilera; y “Timber”, en colaboración con Kesha. Más adelante, canciones como “Fireball” y “Time of Our Lives” ampliaron un repertorio que continúa vigente en fiestas, plataformas digitales y redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, Pitbull también compartió proyectos con figuras como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y J Balvin, y logró construir una identidad artística reconocible a partir de la mezcla de géneros y una energía escénica que convierte sus presentaciones en celebraciones multitudinarias.

Su llegada a Buenos Aires se enmarca en una nueva etapa de actividad internacional y en el anuncio de su I'm Back Tour, con Lil Jon como invitado especial en la gira. El concierto del 13 de febrero ofrecerá al público argentino la oportunidad de reencontrarse en vivo con las canciones que marcaron distintas épocas y llevaron el sonido de Pitbull a escenarios de todo el planeta.

Entradas y preventa

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro Visa comenzará el lunes 2 de noviembre, a las 10, con la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el martes 3 de noviembre, a las 10, con financiación de hasta seis cuotas sin interés.

El 13 de febrero de 2027, Buenos Aires tendrá su primera cita con uno de los grandes protagonistas de la música bailable internacional, en una noche que reunirá hits, colaboraciones emblemáticas y canciones que siguen invitando a bailar a distintas generaciones.

LEER MÁS: La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra: "Famoso fracasado"

Pitbull Argentina Movistar Arena
Noticias relacionadas
carmen barbieri sufrio una nueva descompensacion y volvio a faltar a su programa

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

adrian pallares y rodrigo lussich explicaron por que se separa su dupla en intrusos

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron por qué se separa su dupla en Intrusos

Difundieron los chats de Emanuel Ortega que habrían provocado la ruptura con Julieta Prandi.

Difundieron los chats de Emanuel Ortega que habrían provocado la ruptura con Julieta Prandi

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana.

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Ver comentarios

Lo último

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el verdadero presidente electo

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo"

Ultimo Momento
Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el verdadero presidente electo

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo"

Premios Ídolo 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala

Premios Ídolo 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

Policiales
Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Verónica Berisso defendió en Diputados los cambios en la alimentación escolar

Verónica Berisso defendió en Diputados los cambios en la alimentación escolar

El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

Invitan a la charla-taller La Ilusión de ganar, una propuesta para tratar la problemática de las apuestas

Invitan a la charla-taller "La Ilusión de ganar", una propuesta para tratar la problemática de las apuestas

Dejanos tu comentario