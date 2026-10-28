Pitbull llega por primera vez a la Argentina

El artista estadounidense se presentará el 13 de febrero de 2027 en Buenos Aires, con un repertorio que reúne los grandes éxitos de su carrera

La espera tiene fecha de finalización para los fanáticos argentinos de Pitbull. El cantante y productor estadounidense llegará por primera vez a Buenos Aires para presentarse el 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en un espectáculo producido por DF Entertainment que promete una noche a puro baile, con las canciones que lo convirtieron en una figura internacional de la música.

Conocido mundialmente como Mr. Worldwide, el artista construyó una carrera marcada por la combinación de hip-hop, pop, música electrónica y ritmos latinos. Su estilo festivo, las colaboraciones con grandes figuras y una sucesión de éxitos que atravesaron generaciones lo posicionaron como uno de los nombres más reconocibles de la escena musical de las últimas décadas.

Nacido en Miami y de raíces cubanas, Armando Christian Pérez comenzó su recorrido en el hip-hop y publicó su álbum debut, M.I.A.M.I., en 2004. Luego llegaron canciones como “The Anthem” e “I Know You Want Me (Calle Ocho)”, que en 2009 impulsó su proyección internacional y consolidó su presencia en las pistas de baile de todo el mundo.

En 2011, “Give Me Everything”, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer, alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100. A ese éxito se sumaron temas como “International Love”, con Chris Brown; “Feel This Moment”, junto a Christina Aguilera; y “Timber”, en colaboración con Kesha. Más adelante, canciones como “Fireball” y “Time of Our Lives” ampliaron un repertorio que continúa vigente en fiestas, plataformas digitales y redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, Pitbull también compartió proyectos con figuras como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y J Balvin, y logró construir una identidad artística reconocible a partir de la mezcla de géneros y una energía escénica que convierte sus presentaciones en celebraciones multitudinarias.

Su llegada a Buenos Aires se enmarca en una nueva etapa de actividad internacional y en el anuncio de su I'm Back Tour, con Lil Jon como invitado especial en la gira. El concierto del 13 de febrero ofrecerá al público argentino la oportunidad de reencontrarse en vivo con las canciones que marcaron distintas épocas y llevaron el sonido de Pitbull a escenarios de todo el planeta.

Entradas y preventa

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro Visa comenzará el lunes 2 de noviembre, a las 10, con la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el martes 3 de noviembre, a las 10, con financiación de hasta seis cuotas sin interés.

El 13 de febrero de 2027, Buenos Aires tendrá su primera cita con uno de los grandes protagonistas de la música bailable internacional, en una noche que reunirá hits, colaboraciones emblemáticas y canciones que siguen invitando a bailar a distintas generaciones.