Uno Entre Rios | Show | Adrián Pallares

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron por qué se separa su dupla en Intrusos

Los conductores hablaron al aire de América TV, desmintieron rumores de peleas y revelaron que la decisión se venía conversando desde 2023

28 de octubre 2026 · 18:03hs
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron por qué se separa su dupla en Intrusos

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich salieron al aire de Intrusos, por América TV, para aclarar los motivos del final de su dupla televisiva y responder a las versiones que circularon en los últimos días. Durante casi media hora, ambos repasaron su historia compartida, negaron que exista un conflicto personal y explicaron cómo se tomó una decisión que, según contaron, venían conversando desde hacía varios años.

El final de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: amistad, decisiones y rumores desmentidos

Pallares fue el primero en hablar y recordó que la relación con su compañero se sostiene en dos décadas de amistad y siete temporadas de trabajo cotidiano. Reveló que la posibilidad de separarse surgió durante el verano de 2023, cuando Lussich le manifestó que quería continuar su camino profesional en solitario. “Mi amigo es la mejor persona para trabajar en dupla”, afirmó, y destacó la generosidad de su compañero y las experiencias que compartieron dentro y fuera de la televisión.

El conductor también desmintió los rumores de una supuesta enemistad con Florencia de la V. Explicó que su malestar había surgido por la manera en que se hacía referencia a la etapa de ambos al frente de Intrusos, después de la salida de Jorge Rial en 2021. Además, reivindicó el trabajo que realizaron para sostener el programa y recordó el escepticismo que existía al comienzo de esa etapa.

Por su parte, Lussich explicó que desde 2023 sentía el deseo de volver a conducir en solitario, aunque entonces consideró que su salida podía perjudicar la marca que había construido junto a Pallares. También reveló que en agosto de 2025 ambos se reunieron con una gerenta del canal para comunicar que terminarían la dupla a fines de ese año. En ese encuentro, según relató, la señal les ofreció la posibilidad de desarrollar programas por separado y negó que les hubieran impuesto la condición de continuar juntos o abandonar ambos el canal.

Lussich contó que la muerte de una amiga y una estadía de dos meses en España lo ayudaron a reafirmar sus prioridades personales y profesionales. Hacia el final, descartó que la separación derive en una pelea pública y anticipó que podrían volver a compartir proyectos. “No esperen de nosotros una carnicería”, sostuvo. Y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse en otros formatos, incluso sobre un escenario teatral.

LEER MÁS: Pitbull llega por primera vez a la Argentina

Adrián Pallares Rodrigo Lussich Intrusos
Noticias relacionadas
carmen barbieri sufrio una nueva descompensacion y volvio a faltar a su programa

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

Difundieron los chats de Emanuel Ortega que habrían provocado la ruptura con Julieta Prandi.

Difundieron los chats de Emanuel Ortega que habrían provocado la ruptura con Julieta Prandi

pitbull llega por primera vez a la argentina

Pitbull llega por primera vez a la Argentina

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana.

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Ver comentarios

Lo último

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el verdadero presidente electo

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo"

Ultimo Momento
Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Crespo se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el verdadero presidente electo

Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo"

Premios Ídolo 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala

Premios Ídolo 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación y volvió a faltar a su programa

Policiales
Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Juntos por Entre Ríos respaldó a Verónica Berisso y apoyó la política alimentaria escolar

Verónica Berisso defendió en Diputados los cambios en la alimentación escolar

Verónica Berisso defendió en Diputados los cambios en la alimentación escolar

El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

Invitan a la charla-taller La Ilusión de ganar, una propuesta para tratar la problemática de las apuestas

Invitan a la charla-taller "La Ilusión de ganar", una propuesta para tratar la problemática de las apuestas

Dejanos tu comentario