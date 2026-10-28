Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron por qué se separa su dupla en Intrusos

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich salieron al aire de Intrusos, por América TV, para aclarar los motivos del final de su dupla televisiva y responder a las versiones que circularon en los últimos días. Durante casi media hora, ambos repasaron su historia compartida, negaron que exista un conflicto personal y explicaron cómo se tomó una decisión que, según contaron, venían conversando desde hacía varios años.

Pallares fue el primero en hablar y recordó que la relación con su compañero se sostiene en dos décadas de amistad y siete temporadas de trabajo cotidiano. Reveló que la posibilidad de separarse surgió durante el verano de 2023, cuando Lussich le manifestó que quería continuar su camino profesional en solitario. “Mi amigo es la mejor persona para trabajar en dupla”, afirmó, y destacó la generosidad de su compañero y las experiencias que compartieron dentro y fuera de la televisión.

El conductor también desmintió los rumores de una supuesta enemistad con Florencia de la V. Explicó que su malestar había surgido por la manera en que se hacía referencia a la etapa de ambos al frente de Intrusos, después de la salida de Jorge Rial en 2021. Además, reivindicó el trabajo que realizaron para sostener el programa y recordó el escepticismo que existía al comienzo de esa etapa.

Por su parte, Lussich explicó que desde 2023 sentía el deseo de volver a conducir en solitario, aunque entonces consideró que su salida podía perjudicar la marca que había construido junto a Pallares. También reveló que en agosto de 2025 ambos se reunieron con una gerenta del canal para comunicar que terminarían la dupla a fines de ese año. En ese encuentro, según relató, la señal les ofreció la posibilidad de desarrollar programas por separado y negó que les hubieran impuesto la condición de continuar juntos o abandonar ambos el canal.

Lussich contó que la muerte de una amiga y una estadía de dos meses en España lo ayudaron a reafirmar sus prioridades personales y profesionales. Hacia el final, descartó que la separación derive en una pelea pública y anticipó que podrían volver a compartir proyectos. “No esperen de nosotros una carnicería”, sostuvo. Y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse en otros formatos, incluso sobre un escenario teatral.