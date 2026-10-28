El ingreso a Federación vuelve a estar iluminado

Desde Autovía del Mercosur volvieron a poner en funcionamiento la iluminación en la rotonda de ingreso a la ciudad de Federación.

Durante muchos años la anterior empresa concesionaria había dejado a oscuras el ingreso a Federación.

"Después de un prolongado período fuera de servicio, el sistema de iluminación vuelve a funcionar en el ingreso a uno de los principales destinos turísticos de la región”, comunicó este miércoles la concesionaria “Autovía del Mercosur”. Informaron que se restableció el funcionamiento del sistema de iluminación del derivador de ingreso a Federación, sobre la autovía de la Ruta Nacional N°14.

La recuperación del alumbrado mejora la visibilidad nocturna de las calzadas y los ramales de acceso y egreso, contribuyendo a una circulación más segura para vecinos, transportistas y visitantes.

“La importancia de Federación como destino turístico de la región le otorga especial relevancia a esta mejora, que beneficia tanto a los vecinos como a quienes visitan la ciudad durante todo el año”, valoraron.

Precisaron, por último, que la intervención forma parte de las tareas de recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial que lleva adelante la concesionaria para mejorar las condiciones de circulación en el corredor.