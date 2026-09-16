Postergaron los Martín Fierro de Radio por el partido despedida de Lionel Messi

La ceremonia correspondiente del Martín Fierro de Radio pasó del 6 al 21 de octubre y tendrá lugar en el Goldencenter de Parque Norte

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de este lunes a la noche

Los Martín Fierro de Radio cambian de fecha. La ceremonia correspondiente a la temporada 2025-2026 pasó del 6 al 21 de octubre y tendrá lugar en el Goldencenter de Parque Norte. Luis Novaresio continuará como conductor y todavía resta definir quién lo acompañará.

Los Martín Fierro de Radio cambiaron la fecha prevista para su ceremonia de premiación correspondiente a la temporada 2025-2026. La gala, que originalmente iba a realizarse el martes 6 de octubre , finalmente tendrá lugar el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte , en Buenos Aires.

El cambio responde a la cercanía con el partido de despedida de Lionel Messi como capitán de la Selección argentina, un acontecimiento deportivo que concentrará la atención del público. Para evitar la coincidencia de ambos eventos, la organización decidió trasladar la entrega de premios quince días.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de YouTube, mientras que Infobae realizará una cobertura especial con móviles en directo y seguimiento de la alfombra roja y la entrega de premios. Luis Novaresio continuará como conductor principal, en lo que será su segunda conducción consecutiva de los Martín Fierro de Radio.

La incógnita está en quién acompañará a Novaresio. Julieta Prandi, que estaba prevista como su compañera, estará de luna de miel junto a Emanuel Ortega en la nueva fecha. Por el momento, la organización mantiene abiertas las conversaciones y no confirmó quién ocupará su lugar.

En tanto, Paula Varela y Guido Záffora continuarán al frente de la alfombra roja, donde recibirán a los nominados y a las principales figuras de la radiofonía argentina antes del comienzo de la ceremonia.