La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

La producción de Disney+ tendrá seis episodios y mostrará distintos aspectos de la vida personal y profesional de la empresaria, conductora y actriz argentina

Wanda Nara tendrá su propio docu-reality en Disney+. La plataforma anunció este martes el inicio del rodaje de una nueva producción centrada en la empresaria, conductora y actriz argentina, que recorrerá distintos momentos de su vida personal y profesional.

La producción comenzó a grabarse en Italia y continuará con filmaciones en Argentina y Uruguay durante los próximos meses. El proyecto estará compuesto por seis episodios y, por el momento, no tiene una fecha de estreno confirmada.

Según informó Disney+, el programa buscará mostrar una faceta más íntima de Wanda Nara y permitirá conocer aspectos de su vida que habitualmente quedan fuera de la exposición pública. La propuesta recorrerá su historia, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de los medios y el espectáculo.

El docu-reality también pondrá el foco en sus diferentes roles como madre, figura mediática y mujer de negocios. Las cámaras acompañarán distintos momentos de su vida cotidiana y permitirán acceder a parte de su entorno más cercano.

El rodaje en Italia dará paso a nuevas jornadas de filmación en Argentina y Uruguay, por lo que la producción tendrá una mirada sobre las distintas etapas y espacios que forman parte de su presente.

El proyecto está a cargo de Komodo Studio y contará con seis capítulos. Disney+ anticipó que tendrá un tono íntimo y revelador, aunque todavía no se conocen detalles sobre el contenido específico de cada episodio.

Por ahora, la plataforma confirmó el comienzo del rodaje, los países en los que se desarrollará y la cantidad de capítulos. La fecha de estreno y otros detalles de la producción serán anunciados más adelante.