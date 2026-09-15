Uno Entre Rios | Show | Wanda Nara

La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

La producción de Disney+ tendrá seis episodios y mostrará distintos aspectos de la vida personal y profesional de la empresaria, conductora y actriz argentina

15 de septiembre 2026 · 15:54hs
La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

Wanda Nara tendrá su propio docu-reality en Disney+. La plataforma anunció este martes el inicio del rodaje de una nueva producción centrada en la empresaria, conductora y actriz argentina, que recorrerá distintos momentos de su vida personal y profesional.

Wanda Nara abre las puertas de su vida en un nuevo reality

La producción comenzó a grabarse en Italia y continuará con filmaciones en Argentina y Uruguay durante los próximos meses. El proyecto estará compuesto por seis episodios y, por el momento, no tiene una fecha de estreno confirmada.

continuan abiertas las inscripciones para el curso gratuito 50 tips para mejorar tus fotos

Continúan abiertas las inscripciones para el curso gratuito "50 tips para mejorar tus fotos"

cielo razzo y cabra da peste llegan a tribus

Cielo Razzo y Cabra Da Peste llegan a Tribus

Según informó Disney+, el programa buscará mostrar una faceta más íntima de Wanda Nara y permitirá conocer aspectos de su vida que habitualmente quedan fuera de la exposición pública. La propuesta recorrerá su historia, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de los medios y el espectáculo.

El docu-reality también pondrá el foco en sus diferentes roles como madre, figura mediática y mujer de negocios. Las cámaras acompañarán distintos momentos de su vida cotidiana y permitirán acceder a parte de su entorno más cercano.

El rodaje en Italia dará paso a nuevas jornadas de filmación en Argentina y Uruguay, por lo que la producción tendrá una mirada sobre las distintas etapas y espacios que forman parte de su presente.

El proyecto está a cargo de Komodo Studio y contará con seis capítulos. Disney+ anticipó que tendrá un tono íntimo y revelador, aunque todavía no se conocen detalles sobre el contenido específico de cada episodio.

Por ahora, la plataforma confirmó el comienzo del rodaje, los países en los que se desarrollará y la cantidad de capítulos. La fecha de estreno y otros detalles de la producción serán anunciados más adelante.

LEER MÁS: Dillom presenta en Tribus "La Nueva Violencia"

Wanda Nara Disney reality vida
Noticias relacionadas
la orquesta sinfonica de entre rios brindo un nuevo concierto en parana

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindó un nuevo concierto en Paraná

que leen los adolescentes en 2026: las historias que conquistan

Qué leen los adolescentes en 2026: las historias que conquistan

dillom presenta en tribus la nueva violencia

Dillom presenta en Tribus "La Nueva Violencia"

a dias del tercer river, lali prepara una celebracion monumental

A días del tercer River, Lali prepara una celebración monumental

Ver comentarios

Lo último

La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

Pato Sirirí, la historia de un ícono paranaense

"Pato Sirirí", la historia de un ícono paranaense

Alexis Custillo ya tiene fecha para su viaje a España

Alexis Custillo ya tiene fecha para su viaje a España

Ultimo Momento
La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

La vida de Wanda Nara llegará a Disney+ en un nuevo docu-reality

Pato Sirirí, la historia de un ícono paranaense

"Pato Sirirí", la historia de un ícono paranaense

Alexis Custillo ya tiene fecha para su viaje a España

Alexis Custillo ya tiene fecha para su viaje a España

Mauricio Benintende: Estamos transitando por el filo de una navaja

Mauricio Benintende: "Estamos transitando por el filo de una navaja"

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

Policiales
Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Pato Sirirí, la historia de un ícono paranaense

"Pato Sirirí", la historia de un ícono paranaense

Mauricio Benintende: Estamos transitando por el filo de una navaja

Mauricio Benintende: "Estamos transitando por el filo de una navaja"

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

La lista de bienes decomisados en la causa en que fueron condenados Urribarri, Aguilera y Báez

La lista de bienes decomisados en la causa en que fueron condenados Urribarri, Aguilera y Báez

Niño 2026: alertan por crecidas históricas del río Paraná y proyectan niveles superiores a los de 1983

Niño 2026: alertan por crecidas históricas del río Paraná y proyectan niveles superiores a los de 1983

Dejanos tu comentario