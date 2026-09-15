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Continúan abiertas las inscripciones para el curso gratuito "50 tips para mejorar tus fotos"

La capacitación se realizará el 19 de septiembre en el Teatro del Puerto y estará a cargo del fotógrafo Andrés Copello

15 de septiembre 2026 · 12:13hs
Continúan abiertas las inscripciones para el curso gratuito 50 tips para mejorar tus fotos

La capacitación se realizará el 19 de septiembre, de 10 a 13, en el Teatro del Puerto. Estará a cargo del fotógrafo Andrés Copello y ofrecerá herramientas prácticas para mejorar las imágenes tomadas con el celular.

Continúan abiertas las inscripciones para aprender a mejorar las fotos con el celular

El celular se convirtió en una cámara cotidiana y, con algunos recursos simples, es posible mejorar notablemente las fotografías. Con esa premisa, continúan abiertas las inscripciones para el curso gratuito “50 tips para mejorar tus fotos”, que se realizará el 19 de septiembre, de 10 a 13, en el Teatro del Puerto.

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La capacitación estará a cargo del fotógrafo profesional y licenciado en Ciencias de la Comunicación Andrés Copello, creador de la Alta Escuela de Fotografía. La propuesta está destinada tanto a quienes se inician en la fotografía como a quienes buscan mejorar sus imágenes utilizando el teléfono móvil.

Durante la jornada se trabajará sobre composición, encuadre, iluminación y lectura visual, con un enfoque práctico aplicado a situaciones cotidianas. También se abordará el aprovechamiento de las herramientas de los dispositivos, configuraciones básicas, aplicaciones complementarias y recomendaciones para obtener mejores resultados en interiores y exteriores.

La actividad es gratuita y las inscripciones permanecen abiertas hasta el 18 de septiembre. Para registrarse o realizar consultas, se puede llamar al 3446-531045. Quienes no hayan podido inscribirse previamente podrán acercarse el día de la actividad y, de acuerdo con la disponibilidad de lugares, sumarse a la propuesta.

LEER MÁS: Cielo Razzo y Cabra Da Peste llegan a Tribus

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