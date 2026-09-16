Padres Organizados reclamaron cambios en las políticas públicas de aprendizaje

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner en el centro del debate la situación de la educación. Padres Organizados manifestaron su procupación.

Desde Padres Organizados Entre Ríos cuestionaron los resultados educativos y reclamaron cambios en las políticas públicas. Paula Insani advirtió sobre las dificultades de los estudiantes y apuntó a la formación, los métodos de enseñanza y la gestión del sistema educativo.

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner en el centro del debate la situación de la educación. Para Paula Insani, integrante de Padres Organizados, las conclusiones no resultan novedosas y reflejan una tendencia que Argentina arrastra desde hace décadas. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), sostuvo que el problema excede los números y advirtió sobre las herramientas con las que los jóvenes llegan al mundo adulto y laboral.

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Resolver problemas simples

“Las conclusiones no son nuevas”, afirmó Insani, quien explicó que las pruebas PISA evalúan a estudiantes de alrededor de 15 años en relación con las habilidades que incorporaron para utilizarlas en la vida cotidiana y en el mundo adulto. En ese sentido, diferenció estas evaluaciones de las pruebas Aprender, orientadas a identificar la incorporación de contenidos.

La referente de Padres Organizados sostuvo que existe una caída sostenida en los aprendizajes y planteó que la situación adquiere mayor gravedad al considerar que una importante proporción de los jóvenes termina el secundario y se incorpora directamente al mundo laboral. Según señaló, en la misiva elaborada por la agrupación se advierte que alrededor del 75% de los estudiantes no puede resolver un problema matemático simple, de una complejidad comparable con una regla de tres.

“Si van a entrar en el mundo laboral sin poder resolver una regla de tres simple, sin poder entender lo que leyeron, es terrible”, expresó a UNO.

Insani también cuestionó la manera en que se aborda la discusión educativa en la provincia. Consideró que la política educativa no debería quedar reducida a las discusiones paritarias y sostuvo que el rol de los sindicatos debe concentrarse en la defensa de los derechos de los trabajadores. “No puede ser que el gremio sea el protagonista del sistema educativo, cuando el protagonista del sistema educativo son los estudiantes y las herramientas que le demos”, manifestó.

Formación docente y gestión educativa

Otro de los aspectos señalados por la integrante de Padres Organizados fue la necesidad de fortalecer la formación docente y, particularmente, la preparación de los equipos directivos. También planteó la necesidad de modificar el funcionamiento del Consejo General de Educación (CGE).

“Necesitamos desburocratizar el Consejo General de Educación”, afirmó. Según su mirada, actualmente buena parte de la estructura está orientada a tareas de administración y control, mientras que debería incorporar herramientas para evaluar qué políticas funcionan, cuáles no y cómo pueden mejorarse.

Insani también sostuvo que el problema educativo no puede explicarse únicamente por la falta de recursos. “Argentina es uno de los países que más invierten en educación en la región y que peores resultados tiene”, señaló, para luego plantear que la discusión también debe centrarse en cómo y dónde se utiliza el presupuesto.

Al mismo tiempo, aclaró que su planteo no implica que los recortes sean una solución. “Hay que gastar y hay que gastar bien”, sostuvo, y remarcó que esa consideración sobre el financiamiento era una opinión personal y no una posición institucional de Padres Organizados.

Finalmente, Insani cuestionó la forma en que se diseñan y evalúan las políticas educativas y reclamó mayor profesionalización de la gestión. Consideró que ser docente no implica necesariamente contar con formación específica para diseñar e implementar una política pública y señaló que las estructuras del CGE deberían estar orientadas no solamente al control, sino también a medir resultados y detectar qué funciona.

“Hasta que eso no pase, lo que sucede es que tenemos resultados que son catastróficos y lo seguimos sosteniendo en el tiempo”, concluyó.