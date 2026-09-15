La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindó un nuevo concierto en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríosse presentó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con obras de Mozart y Beethoven, bajo la dirección de Luis Gorelik

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con obras de Mozart y Beethoven, bajo la dirección de Luis Gorelik y junto a los solistas invitados Silvina Álvarez, en viola, y Xavier Inchausti, en violín. La propuesta fue de acceso libre y gratuito y reunió a unos 80 músicos en escena.

La música clásica volvió a encontrarse con el público paranaense en una noche que reunió a más de 700 personas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció un concierto con obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, bajo la dirección de Luis Gorelik y con la participación de los destacados solistas invitados Silvina Álvarez y Xavier Inchausti.

Más de 700 personas disfrutaron del concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos trae al Juan L Ortiz a Mozart y a Beethoven

La presentación fue organizada conjuntamente por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná y contó con la presencia de autoridades, entre ellas la intendenta Rosario Romero, además de familias, estudiantes, músicos y público de distintas edades que se acercaron para disfrutar de la propuesta.

El programa comenzó con la Sinfonía Concertante para violín y viola de Mozart. Antes de la interpretación, Gorelik explicó algunas particularidades de una obra que se encuentra a mitad de camino entre los formatos tradicionales: tiene estructura sinfónica, pero incorpora dos instrumentos solistas, en este caso violín y viola.

Los protagonistas de esa primera parte fueron Silvina Álvarez y Xavier Inchausti, quienes luego de la obra ofrecieron un bis instrumental con un arreglo de Karatê, del compositor brasileño Egberto Gismonti. El momento permitió extender el encuentro con el público y sumar al repertorio académico una pieza de raíz popular.

La segunda parte estuvo dedicada a la Sinfonía N.º 3 “Heroica” de Beethoven, una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico. Gorelik contextualizó su origen y recordó la relación del compositor con los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa, además de la conocida historia de la dedicatoria inicialmente destinada a Napoleón Bonaparte y posteriormente tachada por Beethoven.

El director también repasó los cuatro movimientos de la obra y su vínculo con el mito de Prometeo, antes de que los 80 músicos ocuparan el escenario para una interpretación que cerró la velada.

Durante la jornada, Rosario Romero destacó el valor de estas propuestas para la comunidad. “El arte y la cultura nos ayudan a vivir. En todo el proceso de vida nos enriquecen, nos hacen soñar y nos ilustran; la música nos transporta”, expresó la intendenta.

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Una jornada de formación para violistas

Como parte de las actividades vinculadas con la presentación, Silvina Álvarez brindó una masterclass y charla abierta en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, dependiente de la FHAyCS-UADER. La actividad estuvo destinada a violistas y estudiantes de la región.

Durante el encuentro, la instrumentista compartió herramientas técnicas, habló sobre la práctica cotidiana y respondió preguntas de los participantes. También destacó la importancia de la constancia en el estudio y el acompañamiento docente durante las primeras etapas de formación musical.

La Sinfónica vuelve a Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tendrá una nueva presentación el sábado 26 de septiembre a las 20, nuevamente en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Blvd. Racedo 250, Paraná.

En esta oportunidad, Roberto Rutkauskas será director y solista invitado. También participarán como solistas Andrea Yurcic, en fagot; Juan Martín Sarmiento Wagner, en oboe; y Georgina Mussin, en violoncello.

El programa estará integrado por la Obertura de la ópera Così fan tutte, de Mozart; la Sinfonía Concertante para violín, oboe, fagot y cello, de Joseph Haydn; y la Sinfonía N.º 40 K. 550, nuevamente de Mozart.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada. La función es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y el acompañamiento de Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo. Desde la Municipalidad se solicita a quienes asistan colaborar con un alimento no perecedero.