Uno Entre Rios | Show | Valentina Ferrer

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin

Valentina Ferrer confirmó la ruptura de su relación con J Balvin a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram

16 de septiembre 2026 · 18:43hs
La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin

La actriz y modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación con J Balvin través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram. Ambos aseguraron que su prioridad seguirá siendo acompañar a su hijo Río.

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

Después de varios años de relación y de mantener su vida privada alejada de los escándalos, Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram. El comunicado, breve y sin imágenes, estuvo firmado por la modelo argentina y estuvo centrado en el presente de la pareja y en el cuidado de su hijo.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer, haciendo referencia al nombre real del cantante colombiano. En el mismo mensaje explicó que se trató de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

La modelo también remarcó que la prioridad de ambos continuará siendo Río, el hijo que tienen en común. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló. Finalmente, aseguró que están atravesando el proceso con tranquilidad y agradeció la comprensión y el respeto hacia este momento personal.

La confirmación de la separación se conoció luego de las declaraciones de la influencer Melanie Pavola, quien aseguró haber mantenido un encuentro íntimo con J Balvin. Según relató públicamente, el cantante le habría contado durante ese encuentro que Valentina Ferrer estaba embarazada y también se encontraba en Nueva York.

Pavola también contó que posteriormente decidió comunicarse con Ferrer para informarle personalmente lo ocurrido. Por el momento, J Balvin no realizó declaraciones públicas sobre la separación en sus redes sociales. Ferrer, en tanto, cerró su mensaje con una firma sencilla: “Valentina”.

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Valentina Ferrer J Balvin Separación
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