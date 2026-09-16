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La Fórmula 1 tiene definido el calendario 2027

La Fórmula 1 tendrá 24 carreras en el calendario 2027 y se determinó que habrá 10 sprint. Se suman Portugal y Turquía. El comienzo será el 12 de marzo.

16 de septiembre 2026 · 19:08hs
La Fórmula 1 tendrá en su temporada 2027 un incremento en las carreras sprint.

La Fórmula 1 tendrá en su temporada 2027 un incremento en las carreras sprint.

La Fórmula 1 presentó este miércoles su calendario para la temporada de 2027, que constará de 24 carreras y sumará más sprint, mientras que se dejarán de lado circuitos históricos. El Mundial comenzará el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y finalizará en Abu Dabi el 12 de diciembre. Pese a la expectativa, Argentina no formará parte.

Franco Colapinto intervendrá en el calendario 2027.

Franco Colapinto intervendrá en el calendario 2027.

Durante los últimos meses hubo varias gestiones para que el país volviera a tener un Gran Premio e incluso a fines de agosto recibió el Congreso Americano de la FIA por primera vez en quince años. Sin embargo, no entró en el calendario y los únicos GP presentes en Latinoamérica serán los de México, del 29 al 31 de octubre, y Sao Paulo (Brasil), del 5 al 7 de noviembre.

franco colapinto largara noveno en el gp de espana de formula 1

Franco Colapinto largará noveno en el GP de España de Fórmula 1

El piloto argentino buscará recuperarse en el trazado español. (Foto Juan Iribarren)

Franco Colapinto terminó el día ubicándose 15° en Madrid

Cabe remarcar que los dos primeros Grandes Premios, Baréin y Arabia Saudita, corresponden a los dos que se suspendieron en 2026 a causa de los conflictos bélicos en la región desde comienzos de año. Los test de pretemporada se celebrarán en Baréin del 24 al 27 de febrero.

Entre las novedades aparecen los regresos al calendario los Grandes Premios de Portugal y Turquía. El Gran Premio de España volverá a celebrarse en Madrid por segundo año consecutivo y está previsto para el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, en la que será la decimoquinta fecha de la competición.

En el calendario de 2027 no estará, sin embargo, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que fue rebautizado así en 2026 tras albergar durante 35 años el Gran Premio de España. Desde la próxima campaña Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps y solo recibirá las pruebas en 2028, 2030 y 2032.

Entre las principales novedades se destaca que las carreras esprint pasarán a ser diez en vez de seis "debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato", según la FIA. Se correrán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, San Pablo, Catar y Abu Dabi.

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA Mohammed ben Sulayem, según un comunicado de la organización.

El calendario 2027

Baréin, Sakhir | 12-14 de marzo.

Arabia Saudita, Yeda | 19-21 de marzo.

Australia, Melbourne | 2-4 de abril.

Japón, Suzuka | 9-11 de abril.

China, Shanghái | 16-18 de abril.

Miami, Miami | 30 de abril-2 de mayo.

Canadá, Montréal | 21-23 de mayo.

Mónaco, Mónaco | 4-6 de junio.

Portugal, Portimao | 18-20 de junio.

Gran Bretaña, Silverstone | 2-4 de julio.

Austria, Spielberg | 9-11 de julio.

Bélgica, Spa | 23-25 de julio.

Hungría, Budapest | 30 de julio-1 de agosto.

Italia, Monza | 3-5 de septiembre.

España, Madrid | 10-12 de septiembre.

Azerbaiyán, Bakú | 24-26 de septiembre.

Turquía, Estambul | 1-3 de octubre.

Singapur, Singapur | 8-10 de octubre.

Estados Unidos, Austin | 22-24 de octubre.

Ciudad de México, Ciudad de México | 29-31 de octubre.

San Pablo, Interlagos | 5-7 de noviembre.

Las Vegas, Las Vegas | 18-20 de noviembre.

Qatar, Lusail | 3-5 de diciembre.

Abu Dabi, Yas Marina | 10-12 de diciembre.

Fórmula 1 Calendario Portugal
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