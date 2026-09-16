Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional

El sujeto fue aprehendido en la vía pública. Además, otro hombre que lo acompañaba quedó detenido por tenencia de drogas.

El sujeto fue aprehendido en la vía pública. Además, otro hombre que lo acompañaba quedó detenido por tenencia de drogas.

Un operativo realizado durante la noche del martes en Colón terminó con la detención de un hombre de nacionalidad uruguaya que era buscado por la justicia por el delito de tentativa de homicidio. La detención del sujeto, de 40 años, ocurrió en mientras personal policial desarrollaba tareas de campo en inmediaciones de calles Primera Junta y Rocamora.

Al momento de ser interceptado cuando ingresaba a un domicilio, se indicó que "el sujeto opuso resistencia, mientras que desde el interior de la vivienda se advertían movimientos y cierre de puertas".

Ante esta situación, los efectivos ingresaron al inmueble, donde se encontraba otro hombre de 42 años, quien habría intentado descartarse de algunos elementos. Durante una rápida inspección ocular fueron localizados envoltorios con cocaína.

Detenidos

Puesta en conocimiento la situación a la Fiscalía en turno, se avaló la continuidad de las actuaciones y, con la correspondiente autorización de la autoridad judicial interviniente, se llevó adelante el Allanamiento y Requisa Domiciliaria del inmueble, en el marco de una investigación por presunta Infracción a la Ley Provincial N.º 10.566.

Como resultado de la medida, se procedió al secuestro de envoltorios de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, sustancia utilizada para estiramiento, anotaciones y recortes de nylon. Finalmente, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a Sede Policial, quedando a disposición de la Magistratura interviniente.