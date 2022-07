Pepe Cibrián se separó a un mes de su casamiento

“Me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos, diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, algo que me resultó llamativo, así que lo llamé y le pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo: ‘No sé, deben ser fotos antiguas’”, dijo en un comienzo al ser consultado por la conductora sobre cómo supo de la existencia del clip. “Resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía en una situación realmente muy particular, que obviamente me shockeó mucho ver”, agregó Cibrián.

En el ciclo que conduce Florencia de la V por la pantalla de América habían detallado que la fecha del clip correspondería al fin de semana largo del 20 de junio, una semana antes de que dieran el “sí, quiero” frente a familiares y amigos. En este sentido, Pepito aclaró cuándo tuvo lugar la salida nocturna: “Fue el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos; sé por amigos de él que sucedió este evento, antes de la ceremonia”.

“Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que él es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí particularmente tocado”.

“Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto”, sentenció sobre la inmediata separación tras la viralización de las imágenes. La conductora profundizó sobre la charla que mantuvieron como pareja para evaluar cómo continuar, y Cibrián confesó que recibió un mensaje de texto de Nahuel, pero que no cree que exista forma de reparar la forma en que se quebró la confianza.

Sobre las aplicación de citas a través de la cual se conocieron, optó por tomar esta experiencia como aprendizaje y explicó con humor: “No voy a entrar más ahí, porque tengo algo maravilloso que me acompaña y son maravillosos: seis perros que duermen en la cama conmigo. No me joden, no salen a bailar, no se sacan fotos con otros perros”. Al final de la charla, reconoció que no está bien anímicamente: “Estoy devastado, pero uno también es un hombre de teatro y actúa un personaje, así que trato por vos y por la gente de mostrar otro lado, que tenga que ver con los sueños y las ilusiones”.