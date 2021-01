Pampita.jpg

“Ella no fue a hisoparse por sentirse mal o por síntomas sino porque tiene previsto el viaje el viaje a Miami por el cumpleaños de 15 de la hija de Bam Zamorano y necesitaba su PCR negativo para subirse al avión”.

“Fue a hacérselo sintiéndose bien y ahí le comunican que le dio positivo. Por eso ella está aislada en su casa con Roberto (García Moritán, su esposo). Me cuentan que uno de sus hijos empezó con unas líneas de fiebre y a sentirse un poco mal”.

“Ayer mandaron por la tarde a hisopar a todas sus empleadas. Contrató a una empresa para que fuera al domicilio a hacerlo. Ella no tiene muy en claro dónde se contagió, ella regresó el jueves pasado de México con un PCR negativo. Hoy no te subís a un avión internacional si no tenés un PCR negativo”.

Cuando Laurita Fernández le preguntó si Pampita y su familia habían hecho el aislamiento correspondiente tras su viaje, Maite respondió: “No estoy segura si hizo el aislamiento correspondiente de siete días. Me cuentan que el fin de semana los hijos de ella invitaron a unos amiguitos a la casa. Nos enteramos porque ella empezó a avisarle a todos, como corresponde”.