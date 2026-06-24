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Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 se registraron este miércoles en Venezuela y se sintió con intensidad en Caracas y otras ciudades.

24 de junio 2026 · 22:50hs
Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami.

Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami.

Un terremoto de magnitud 7,2 y luego otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los movimientos telúricos se sintió en amplias zonas del país y provocó escenas de pánico entre los habitantes, especialmente en la capital, Caracas.

De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo estadounidense, el sismo ocurrió a las 22:04 GMT y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al este de la localidad de Morón, situada a unos 200 kilómetros de Caracas.

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El temblor se sintió con fuerza en la superficie

Los especialistas señalaron que el terremoto tuvo una profundidad estimada de apenas 10 kilómetros, una característica que favorece que los movimientos sísmicos sean percibidos con mayor intensidad por la población.

Periodistas y usuarios en redes sociales reportaron evacuaciones preventivas, personas saliendo de edificios y momentos de nerviosismo en distintos puntos del país, mientras las autoridades comenzaban a evaluar posibles daños.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas fatales ni sobre la magnitud de los daños materiales provocados por el fenómeno.

Alerta por posible tsunami

Tras el fuerte movimiento sísmico, organismos especializados iniciaron el monitoreo del comportamiento del mar para determinar si existía riesgo de tsunami en sectores costeros del Caribe.

Las alertas por tsunami suelen activarse de manera preventiva cuando ocurre un terremoto de gran magnitud cerca de zonas marítimas, aunque la confirmación del peligro depende de la evolución de las mediciones oceánicas realizadas después del evento.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir información no verificada mientras continúan las evaluaciones.

Por qué fue tan fuerte el terremoto

Los terremotos de magnitud superior a 7 son considerados eventos sísmicos de gran intensidad y pueden generar daños significativos dependiendo de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las características de las construcciones afectadas.

En este caso, la escasa profundidad de 10 kilómetros contribuyó a que el sismo se percibiera con fuerza en amplias regiones de Venezuela, incluyendo áreas alejadas del epicentro.

Los organismos de emergencia y las instituciones científicas continúan analizando la situación para determinar el impacto total del terremoto y el eventual riesgo de réplicas durante las próximas horas.

Venezuela Terremoto Caracas
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