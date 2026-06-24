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Golpe al narcotráfico en plena peatonal de Paraná: dos detenidos con casi dos kilos de marihuana

Un operativo de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos en pleno centro de Paraná. Casi dos kilos de marihuana.

24 de junio 2026 · 22:36hs
El secuestro de casi dos kilos de presunta marihuana. La investigación sigue en curso

Reporte 100.7

El secuestro de casi dos kilos de presunta marihuana. La investigación sigue en curso

Un importante operativo antidrogas se desplegó este miércoles por la noche en pleno centro de Paraná, donde personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos concretó un procedimiento que terminó con dos personas detenidas y el secuestro de casi dos kilos de marihuana.

El procedimiento tuvo lugar en la estratégica esquina de calle España y peatonal San Martín, una zona de alta circulación peatonal y comercial de la capital entrerriana, generando sorpresa entre comerciantes, vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento del despliegue policial.

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Según se informó, el operativo comenzó cerca de las 20:30, cuando efectivos especializados intervinieron en el marco de una investigación vinculada a presunta comercialización de estupefacientes. La presencia policial llamó rápidamente la atención debido al movimiento de patrulleros, agentes de civil y personal de Drogas Peligrosas que trabajó durante varias horas en la escena.

Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron a dos sospechosos, un hombre y una mujer, quienes fueron sometidos a identificación y requisa bajo las directivas judiciales correspondientes.

Secuestran casi dos kilos de marihuana

Tras la intervención de la Fiscalía, los efectivos procedieron a requisar una mochila que llevaba uno de los sospechosos. Allí encontraron dos “panes” o ladrillos compactos de una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo y pesaje, resultó ser presuntamente marihuana.

“En el interior había dos ladrillos. Realizado el pesaje, era más de 1,900 kilos de marihuana”, informó González ante los medios presentes en el lugar.

La cantidad secuestrada representa un golpe significativo en el circuito de comercialización local de estupefacientes, teniendo en cuenta el volumen de droga incautado y el punto neurálgico donde se produjo el procedimiento.

Además de la droga, los investigadores secuestraron un teléfono celular, elemento que será incorporado a la causa y sometido a peritajes para determinar posibles vínculos con redes de distribución, contactos o movimientos relacionados con la venta de estupefacientes.

Detenidos y una mujer identificada

Por disposición de la fiscal Clarisa Corina Aiello, la mujer que acompañaba al sospechoso fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa, mientras que el hombre que transportaba la mochila fue formalmente detenido.

El sujeto quedó imputado por el presunto delito de tenencia de estupefacientes, a la espera de nuevas medidas judiciales que podrían definirse en las próximas horas.

Desde la Policía señalaron que, por la cantidad de droga secuestrada, no se descarta que la causa pueda pasar a la órbita de la Justicia Federal, debido a que el volumen hallado podría encuadrarse en una investigación de mayor alcance vinculada al narcotráfico.

Investigación en curso

Las actuaciones continuaban avanzada la noche con la recolección de pruebas, testimonios y análisis de elementos secuestrados. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que no se descartan nuevas diligencias, allanamientos o medidas complementarias en las próximas horas.

El operativo vuelve a poner en foco el trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia en la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos, especialmente en zonas urbanas de alta circulación donde este tipo de maniobras generan gran preocupación social.

Paraná marihuana Policía
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