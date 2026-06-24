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Se realizó en Paraná la charla "Los rostros de Manuel Belgrano"

El historiador Martín Quiroz disertó en Paraná sobre "Los rostros de Manuel Belgrano" y su legado desde distintas miradas históricas.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

24 de junio 2026 · 19:01hs
Se realizó en Paraná la charla Los rostros de Manuel Belgrano.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Se realizó en Paraná la charla "Los rostros de Manuel Belgrano".

Con el objetivo de promover el conocimiento histórico y acercar nuevas perspectivas sobre una de las figuras más relevantes de la historia argentina, este miércoles se realizó en Paraná la charla "Los rostros de Manuel Belgrano", un encuentro abierto al público dedicado a reflexionar sobre la vida, el legado y las distintas interpretaciones históricas en torno al creador de la Bandera Nacional.

La actividad tuvo lugar este miércoles a las 17.30 en la sede de la Sociedad Italiana Paraná de Socorros Mutuos, ubicada en San Martín 535, donde se desarrolló una jornada de reflexión y análisis en torno a la trayectoria, el pensamiento y el legado de una de las personalidades más importantes del proceso histórico argentino.

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"Los rostros de Manuel Belgrano": una propuesta para conocer distintas miradas sobre el prócer

La propuesta forma parte de un ciclo de conferencias dictado por el investigador, historiador y escritor Martín Quiroz, cuyo objetivo es explorar las distintas miradas, retratos y representaciones físicas, sociales y políticas de Manuel Belgrano, con el propósito de revisar mitos y verdades sobre su verdadera apariencia y su legado histórico.

Desde esa perspectiva, el encuentro invitó a descubrir diferentes enfoques sobre Belgrano, figura fundamental en la construcción de la Nación, a partir de una mirada centrada en la investigación histórica y la divulgación del conocimiento.

La disertación estuvo a cargo de Martín Quiroz, investigador, escritor, historiador y divulgador, quien compartió con el público distintos enfoques sobre la figura belgraniana. Quiroz es Licenciado en Ciencias Políticas, Jurídicas y Administrativas Municipales y actualmente se desempeña como subdirector de Digesto y Recopilación de Normas del Concejo Deliberante de Paraná.

Su trayectoria se encuentra estrechamente vinculada al estudio y la divulgación de temas históricos e institucionales, labor que ha quedado reflejada en diversas publicaciones. Entre sus obras se destacan El Pidio. La vida de un Vicepresidente honrado. Síntesis históricas de las acciones de un Ilustre Republicano (2015), Presidentes Municipales de Paraná. Aspectos biográficos (2020) y Análisis pedagógico del Régimen Municipal en las Leyes Orgánicas de Entre Ríos (2022/23).

A través de estos trabajos, el investigador ha desarrollado una tarea sostenida de recopilación, análisis y difusión de acontecimientos, instituciones y protagonistas vinculados a la historia política e institucional, contribuyendo a la preservación y transmisión del conocimiento histórico.

El encuentro constituyó una instancia de divulgación histórica orientada a fomentar el interés por el conocimiento del pasado y a generar un espacio de intercambio en torno a una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional. La actividad permitió acercar al público una mirada sustentada en el trabajo de investigación, aportando a una comprensión más amplia de la importancia de Manuel Belgrano en la vida política e institucional argentina.

Asimismo, la jornada puso de manifiesto la vigencia de su legado y la necesidad de revisitar la historia a través del análisis crítico de sus protagonistas. En ese sentido, la propuesta ofreció una oportunidad para reflexionar sobre los distintos modos en que la figura de Belgrano ha sido representada a lo largo del tiempo, tanto en lo físico como en lo simbólico.

"Los rostros de Belgrano" se inscribe en un ciclo de conferencias que busca precisamente profundizar en esas representaciones, abordando las múltiples miradas que han construido la imagen del prócer argentino, así como los debates en torno a su apariencia y su significado histórico.

Abierta a toda la comunidad, la convocatoria reunió a personas interesadas en la historia y en la investigación histórica, reafirmando el valor de estos espacios como herramientas para la difusión del conocimiento y la promoción del patrimonio cultural e histórico.

De esta manera, la actividad desarrollada en Paraná se sumó a las iniciativas que buscan mantener vivo el interés por los grandes protagonistas de la historia argentina y por el estudio de los procesos que dieron forma a la Nación.

Paraná Charla Manuel Belgrano
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