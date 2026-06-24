La sala La Hendija recibirá este sábado 27 de junio a las 20.30 la obra "Una chica de revista", una propuesta unipersonal de comedia dramática que invita a recorrer los sueños, deseos y expectativas que acompañan a las personas desde la infancia.
La Hendija recibe una nueva función de "Una chica de revista"
La sala La Hendija recibirá este sábado 27 de junio a las 20.30 la obra "Una chica de revista", una propuesta unipersonal de comedia dramática
"Una chica de revista" llega a La Hendija con una historia atravesada por los sueños de la infancia
La función tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Gualeguaychú 171 y está dirigida a jóvenes y adultos. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden reservarse al 3433025324. En boletería costarán $15.000.
Con una duración de 50 minutos, la obra se presenta como un trabajo autobiográfico que pone en diálogo las ilusiones de la niñez con la vida adulta. A través de la historia, la protagonista revisita aquellas metas que alguna vez parecían posibles y propone una pregunta que atraviesa toda la puesta: qué lugar ocupan hoy esos sueños en la vida de cada persona.
La propuesta combina momentos de humor y reflexión, construyendo un relato que busca generar identificación con el público a partir de experiencias, recuerdos y deseos compartidos.
Uno de los aspectos destacados de la obra es el homenaje a grandes figuras de la historia artística nacional e internacional. Entre ellas aparecen referencias a Tita Merello, Libertad Lamarque, Niní Marshall, Nelly Lainez, Edith Piaf y Estela Raval. Sus trayectorias y estilos funcionan como inspiración para la construcción de personajes y recursos escénicos que forman parte del espectáculo.
A través de esos guiños, "Una chica de revista" establece un puente entre distintas generaciones de artistas y propone un recorrido sensible por el universo del teatro, la música y el espectáculo popular.
La función se realizará este sábado 27 de junio a las 20.30 en La Hendija, ubicada en calle Gualeguaychú 171 de Paraná.