La Hendija recibe una nueva función de "Una chica de revista"

La sala La Hendija recibirá este sábado 27 de junio a las 20.30 la obra "Una chica de revista", una propuesta unipersonal de comedia dramática

La sala La Hendija recibirá este sábado 27 de junio a las 20.30 la obra "Una chica de revista", una propuesta unipersonal de comedia dramática que invita a recorrer los sueños, deseos y expectativas que acompañan a las personas desde la infancia.

La función tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Gualeguaychú 171 y está dirigida a jóvenes y adultos. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden reservarse al 3433025324. En boletería costarán $15.000.

"Una chica de revista" llega a La Hendija con una historia atravesada por los sueños de la infancia

Con una duración de 50 minutos, la obra se presenta como un trabajo autobiográfico que pone en diálogo las ilusiones de la niñez con la vida adulta. A través de la historia, la protagonista revisita aquellas metas que alguna vez parecían posibles y propone una pregunta que atraviesa toda la puesta: qué lugar ocupan hoy esos sueños en la vida de cada persona.

La propuesta combina momentos de humor y reflexión, construyendo un relato que busca generar identificación con el público a partir de experiencias, recuerdos y deseos compartidos.

Uno de los aspectos destacados de la obra es el homenaje a grandes figuras de la historia artística nacional e internacional. Entre ellas aparecen referencias a Tita Merello, Libertad Lamarque, Niní Marshall, Nelly Lainez, Edith Piaf y Estela Raval. Sus trayectorias y estilos funcionan como inspiración para la construcción de personajes y recursos escénicos que forman parte del espectáculo.

A través de esos guiños, "Una chica de revista" establece un puente entre distintas generaciones de artistas y propone un recorrido sensible por el universo del teatro, la música y el espectáculo popular.

La función se realizará este sábado 27 de junio a las 20.30 en La Hendija, ubicada en calle Gualeguaychú 171 de Paraná.