Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

El dirigente paranaense de sóftbol se encuentra en un estado complicado de salud. Piden cadena de oración.

El sóftbol argentino atraviesa horas de profunda preocupación y conmoción por la delicada situación de salud de Javier Martínez, reconocido dirigente de la Confederación Argentina de Sóftbol y referente histórico de la disciplina en Paraná.

Martínez, quien permanece internado en grave estado, es una figura sumamente querida y respetada dentro del ambiente del sóftbol, no solo en Entre Ríos sino en todo el país. Su trayectoria, marcada por años de compromiso, trabajo y dedicación, lo convirtió en una pieza fundamental en el crecimiento de este deporte.

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Paranaense y estrechamente vinculado al desarrollo del sóftbol nacional, Javier ha ocupado un rol clave dentro de la Confederación Argentina de Sóftbol, desempeñándose además como jefe de equipo de la Selección Argentina masculina, campeona del mundo en 2019. Su labor ha sido reconocida en múltiples oportunidades por dirigentes, jugadores y entrenadores del ámbito nacional. En las últimas horas, mensajes de apoyo, fuerza y cadenas de oración comenzaron a multiplicarse en redes sociales y distintos espacios vinculados al sóftbol, reflejando el cariño y respeto que Javier supo cosechar a lo largo de los años.

El ambiente deportivo permanece unido en este difícil momento, acompañando a su familia, amigos y seres queridos, con el deseo de una pronta recuperación.

Hoy, todo el sóftbol argentino se une en un mismo mensaje: fuerza, Javier