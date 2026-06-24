Este miércoles se disputaron cuatro de los partidos que estaban pendientes de la cuarta fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Para cerrar el capítulo todavía restan por jugarse Los Toritos-Patronato y Atlético Paraná-Palermo.
Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea
Don Bosco, Universitario, Ciclón del Sur y Oro Verde sumaron de a tres en sus duelos de la 10ª fecha de la Liga Paranaense.
24 de junio 2026 · 21:55hs
Los resultados de esta jornada fueron Peñarol 0-3 Don Bosco, Universitario 1-0 Sportivo Urquiza, San Benito 1-2 Ciclón del Sur y Argentino Juniors 0-7 Oro Verde
Vale destacar que el sábado habían jugado Club VF 2-1 Belgrano, Neuquén 3-0 Formación Independiente y Camioneros 3-4 Instituto.