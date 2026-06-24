Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Don Bosco, Universitario, Ciclón del Sur y Oro Verde sumaron de a tres en sus duelos de la 10ª fecha de la Liga Paranaense.

Universitario llegó a los 21 puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Este miércoles se disputaron cuatro de los partidos que estaban pendientes de la cuarta fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Para cerrar el capítulo todavía restan por jugarse Los Toritos-Patronato y Atlético Paraná-Palermo.