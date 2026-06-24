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Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Don Bosco, Universitario, Ciclón del Sur y Oro Verde sumaron de a tres en sus duelos de la 10ª fecha de la Liga Paranaense.

24 de junio 2026 · 21:55hs
Universitario llegó a los 21 puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Gentileza Esteban Bonsi

Universitario llegó a los 21 puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Este miércoles se disputaron cuatro de los partidos que estaban pendientes de la cuarta fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Para cerrar el capítulo todavía restan por jugarse Los Toritos-Patronato y Atlético Paraná-Palermo.

Los resultados de esta jornada fueron Peñarol 0-3 Don Bosco, Universitario 1-0 Sportivo Urquiza, San Benito 1-2 Ciclón del Sur y Argentino Juniors 0-7 Oro Verde

Neuquén es el líder del campeonato de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Así luce la cancha de Los Toritos, que este sábado no tendrá acción por la Liga Paranaense.

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Vale destacar que el sábado habían jugado Club VF 2-1 Belgrano, Neuquén 3-0 Formación Independiente y Camioneros 3-4 Instituto.

Liga Paranaense Don Bosco Ciclón del Sur Universitario
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