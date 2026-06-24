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Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

El sorteo del Quini 6 que se realizó un solo ganador en La Segunda, donde había un pozo de más 1.365 millones de pesos. La boleta se jugó en La Pampa.

24 de junio 2026 · 21:46hs
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos.

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos.

El sorteo del Quini 6 que se realizó este miércoles tuvo un solo ganador en La Segunda, por lo que un afortunado se llevó más de 1.365 millones de pesos. La boleta ganadora fue jugada en Catriló, provincia de La Pampa. Los demás pozos quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 33 ganadores con cinco aciertos.

Los números del Quini 6

El sorteo Tradicional tuvo los siguientes números: 01 - 19 - 32 - 37 - 38 - 41. Aquí no hubo afortunados, por lo que el pozo de $2.744.105.440 quedó vacante y pasa para el próximo sorteo del domingo.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

Quini 6 resultados los números ganadores del sorteo 3.384 del domingo

En el Quini 6  otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En La Segunda, las bolillas que salieron fueron: 02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42. Un solo apostador acertó los seis números, por lo que se llevará en total $1.365.711.656,40.

En el sorteo Revancha, salieron los siguientes números: 03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43. No se registraron boletas con seis aciertos por lo que el pozo que se acumula es de $3.854.504.416.

En el Siempre Sale, salieron el 06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.649.253,09, siendo cuatro a la provincia de Entre Ríos.

En el próximo sorteo habrá un pozo total de 9.580 millones de pesos.

Quini 6 Sorteo La Pampa
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