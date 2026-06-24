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Este jueves izarán la Bandera Argentina en conmemoración a Paraná

El Municipio y escuelas izarán la Bandera Argentina en conmemoración de la elevación a Villa de Paraná.

24 de junio 2026 · 18:53hs
Este jueves izarán la Bandera Argentina en conmemoración a Paraná

Este jueves 25 de junio, el Rosedal del Parque Urquiza será escenario de un encuentro conmemorativo por un nuevo aniversario de la elevación a Villa de la entonces Bajada del Paraná, acontecimiento que marcó un momento significativo en la consolidación institucional de la comunidad. En ese marco, se izará la bandera a las 9.

La actividad se realizará a las 9 y contará con la participación de establecimientos educativos de la zona, que acompañarán el izamiento de la Bandera Argentina y la evocación de esta fecha histórica.

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Acto

La elevación a Villa, ocurrida el 25 de junio de 1813 por disposición de la Asamblea del Año XIII, constituyó un paso fundamental en el desarrollo institucional de la entonces Bajada del Paraná y en el proceso histórico de conformación de la comunidad paranaense.

El acto tendrá lugar en el Rosedal del Parque Urquiza, un espacio emblemático de la ciudad, que ha sido puesto en valor por la gestión actual municipal.

Bandera Argentina Paraná acto
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